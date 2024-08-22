- Наказание за вождение в нетрезвом состоянии: ведущий деятель ХДС должен заплатить 8 000 евро

В неожиданном повороте событий председатель ХДС в Бранденбурге, Ян Редманн, был оштрафован на внушительные 8 000 евро. Этот штраф был вынесен районным судом в Потсдаме и состоит из 25 дневных штрафов по 320 евро каждый. Обвинения выдвинуты за вождение в нетрезвом виде. В результате, водительские права Редманна будут приостановлены на дополнительные шесть месяцев.

Уровень алкоголя в крови Редманна превысил допустимую норму

Как объявила ХДС в Бранденбурге, 44-летний Редманн согласился оплатить штраф. Кроме того, что он является председателем, он также является лидером фракции ХДС в ландтаге Бранденбурга и основным кандидатом на выборах в земельное правительство 22 сентября.

В июле Редманн был остановлен полицией во время ночной поездки на электросамокате к своему дому в Потсдаме. После поездки он признался, что его уровень алкоголя в крови составлял примерно 1,3 промилле. Уровень алкоголя в крови 1,1 промилле считается уголовным преступлением. Впоследствии Редманн признал свою ошибку и публично раскрыл информацию.

Амбиции Редманна на пост министра-президента

Редманн участвует в избирательной кампании, чтобы стать следующим министром-президентом после Диетмара Вайдке (СДПГ). Однако согласно последнему опросу, проведенному в начале августа, ХДС отстает как от СДПГ (20 процентов), так и от АФД (24 процента).

ХДС в Бранденбурге объявила, что Редманн, в соответствии с решением, оплатит наложенный штраф. В свете этого инцидента комиссия может пересмотреть позицию Редманна как основного кандидата на выборах в земельное правительство.

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