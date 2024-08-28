Муж был подвергнут токсичным веществам. - Наказание за покушение на убийство любимого супруга

После того, как она дала своему мужу, страдавшему от тяжелой деменции, избыточную дозу снотворного, 63-летняя женщина была приговорена окружным судом Ханау к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, условно на 3 года. Также ей предстоит выплатить 10 000 евро двум благотворительным организациям.

В прошлом марте в Грюндау, в районе Майн-Кинциг, 63-летняя женщина дала своей 79-летней мужу избыточную дозу снотворного. Она также приняла смесь сама. Пара, оба без сознания, были найдены родственниками в их общей кровати и спасены службой экстренной помощи.

Уменьшенная вменяемость

Судьи сочли причиной инцидента чрезмерный стресс, отчаяние, длительные периоды бессонницы и потребление алкоголя. В момент совершения поступка 63-летняя женщина имела в крови более трех раз превышающий законный лимит алкоголя. В результате она действовала с уменьшенной вменяемостью в тот момент. Однако ее действия были расценены как обдуманные, так как мужчина был уязвим, и у нее было намерение прекратить его жизнь.

Подсудимая призналась в инциденте, заявив, что была перегружена заботой о муже и хотела наконец-то отдохнуть. Она выразила сожаление по поводу своих действий. После инцидента она стала вдовой.

Обвинение и защита согласились на условный срок

Обвинение требовало осуждения за покушение на убийство с уменьшенной вменяемостью. Защита, однако, выступала за осуждение за причинение тяжкого вреда здоровью. Обе стороны согласились на условный срок.

Приговор теперь окончательный, так как ни одна из сторон не подала апелляцию.

Во время суда защита argued, что период ухода за мужем с деменцией существенно способствовал стрессу и отчаянию женщины. После вынесения приговора женщина выразила надежду на возможность использовать время условного срока, чтобы найти поддержку и улучшить свои навыки преодоления.

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