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Федеральные земли ГерманииНовостиГород Дармштадт

Наказания за мошеннические действия в коронавирусной диагностике

 and  Viktoria Klein
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Два братьев-мошенника якобы обманом выманили большие суммы за якобы оказанные услуги по...
Два братьев-мошенника якобы обманом выманили большие суммы за якобы оказанные услуги по тестированию на COVID-19.

- Наказания за мошеннические действия в коронавирусной диагностике

В результате мошенничества, связанного с поддельными результатами тестов на COVID-19, приблизительно 480 000, Региональный суд Дармштадта приговорил двух братьев из Южной Гессен к срокам заключения 3,5 и 3 годам и 2 месяцам соответственно. Мошенники управляли 27 пунктами тестирования в Дармштадте и Южной Гессен между июнем 2021 и маем 2022 года.

31-летний и 28-летний подозреваемые из Рёсдорфа признались в суде, что создали 480 000 поддельных отрицательных результатов тестов на COVID-19 и подали ложные заявки в Ассоциацию врачей-статистиков в Гессен (KV). "Общий ущерб оценивается в 1,3 миллиона евро", - заявил судья, вынося приговор.

Подсудимые разработали собственное программное обеспечение для подделки списков результатов тестов, имен и адресов, используя имена и адреса людей, которые действительно проходили тестирование, а также их места проживания. Один из выявленных несоответствий со стороны KV было попытка взыскать 10 000 подряд отрицательных тестов на COVID-19 из муниципалитета с населением 5000 человек в Оденвальде.

Приговор зависит от соглашения между судом, прокуратурой и защитой и еще не имеет юридической силы.

Мошенничество произошло в 27 пунктах тестирования, в том числе в городе Дармштадт. Несмотря на свой приговор, обманщики продолжали работать в Дармштадте и различных районах Южной Гессен более года.

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