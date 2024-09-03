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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Наказания в судебном процессе Ронденбарга в связи с протестами в рамках Группы двадцати

Заседание форума "Gruppenbild mit Lady 2017" в Гамбурге в основном отличалось беспорядками. Демонстранты часто вступали в противостояние с полицией. В частности, было принято новое судебное решение.

 and  Katherine Bradley
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На процессе Ронденбарг двое лиц были оштрафованы на сумму.
На процессе Ронденбарг двое лиц были оштрафованы на сумму.

Мирные протесты против лидеров саммита G20 - Наказания в судебном процессе Ронденбарга в связи с протестами в рамках Группы двадцати

В ходе судебного разбирательства по поводу хаотичных столкновений между демонстрантами и силами правопорядка во время периферии саммита G20, Гамбургский районный суд признал двух человек виновными и назначил им штрафы. 29-летнего мужчину и его 35-летнего сообщника признали виновными в нарушении общественного порядка и пособничестве, а также в других правонарушениях, таких как покушение на тяжкие телесные повреждения, нападение на сотрудников полиции и повреждение имущества. После семимесячного судебного процесса, длившегося около двух часов, судья Соня Боддин прокомментировала решение.

Парочка принимала участие в марше, в котором участвовало от 150 до 200 антисаммитских протестующих, которые бросали камни, дорожные знаки, остановку автобуса, здание компании и два автомобиля. Марш был прерван полицией, которая вмешалась, когда протестующие, одетые в черное, продвигались от места протеста в Volkspark на улице Rondenbarg в районе Bahrenfeld.

Подобно другим протестующим, подсудимые были одеты в темную одежду и выражали солидарность с бросающими камни и насильственными элементами в толпе, даже помогая им сливаться потом. Судья объяснила: "Мы наказываем за внешнее проявление агрессии и поощрение насильственных действий".

Судья обсуждает чрезмерное применение силы полицией

Помимо того, что подсудимые были частью так называемого "черного блока" антисаммитских протестующих, против них не было выдвинуто конкретных уголовных обвинений. Однако они были привлечены к ответственности за участие в собрании, целью которого было спровоцировать насилие, как решила судья. "Конфликт был неизбежен. Ожидалось, что камни также будут брошены в полицейских".

В ходе разбирательства судья отвергла довод защиты о том, что полиция начала насилие. "Я убеждена, что было чрезмерное применение силы полицией. Это началось только после того, как все закончилось. Вы уже совершили правонарушение".

Суд не назначил полное наказание, запрошенное прокуратурой

29-летний получил приговор в виде 90 дней лишения свободы, условно на два года, с ежедневным штрафом в размере €15, а 35-летний - 90 дней лишения свободы, условно на два года, с ежедневным штрафом в размере €40. Они также должны были возместить значительные расходы на сложный судебный процесс, о чем судья отметила, что это будет болезненно.

Суд не назначил полное наказание, запрошенное прокуратурой: они требовали 150 дней лишения свободы для каждого, среди прочего, за严重ное нарушение общественного порядка. Суд признал лишь незначительное нарушение общественного порядка. Кроме того, с приговором в 90 дней лишения свободы не будет судимости в полицейских удостоверениях осужденных. Защита просила оправдать подсудимых.

Апелляция может быть подана в течение недели. 29-летний сказал, что они тщательно рассмотрят этот вариант.

В начале января судебного процесса прокуратура предложила закрыть дело, если первоначальные пять подсудимых откажутся от насилия и примут символический штраф. Это предложение было отклонено двумя подсудимыми, которые сейчас находятся на суде.

Подсудимые были признаны виновными судом первой инстанции за участие в собрании, целью которого было спровоцировать насилие, где камни были брошены в полицейских. Несмотря на просьбу прокуратуры о более суровом наказании, суд первой инстанции назначил условные сроки и ежедневные штрафы обоим, сочтя нарушение общественного порядка незначительным.

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