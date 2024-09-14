Найдено: пропавший из Висконсина малыш Илайджа Вью, последний раз виден в феврале в густолесном регионе

Тело погибшего ребенка, позднее опознанное как Элиях, было найдено 7 сентября в густом лесном массиве охотником, готовившим свою территорию к предстоящему сезону охоты. Обнаружение произошло примерно в 3,2 километрах северо-западнее места первоначального сообщения о пропаже ребенка, как сообщил Бенджамин Мейнерт, начальник полиции в городе Два Реки.

Место тщательно обыскивали несколько раз с момента исчезновения Элиях в феврале, как сообщил его опекун Джесси Ванг, который состоял в отношениях с его матерью, Катриной Баур.

Анализ ДНК, проведенный в криминалистической лаборатории Висконсина, подтвердил, что останки принадлежат Элияху.

"Это не тот результат, которого мы хотели", - сказал Мейнерт. "Семья, община, мы все потрясены".

Четвертый день рождения Элиях должен был состояться 25 августа, согласно записям в отделе полиции.

Ванг сообщил о пропаже Элиях в феврале, сказав, что заметил отсутствие ребенка после пробуждения от сна в их совместном жилье. Ванг и Баур предстали перед судом по обвинению в халатном отношении к ребенку и других связанных правонарушениях в связи с инцидентами, произошедшими до исчезновения Элиях, как показывают судебные записи.

В марте красное и белое клетчатое одеяло Элиях было найдено примерно в 3,7 километрах от его последнего известного местанахождения.

"Изначально это был поиск пропавшего ребенка, который теперь превратился в расследование смерти", - отметил Мейнерт. "Хотя мы понимаем ваше желание получить информацию, мы должны сохранить целостность расследования и поэтому не можем делиться каждым подробностями".

Расследование смерти Элиях ведется отделом уголовного расследования Департамента юстиции Висконсина, сообщил Мейнерт. Выданный для ребенка сигнал "Амбера" был отменен.

В течение месяцев после исчезновения Элиях полицейский департамент города Два Реки регулярно сообщал о своих efforts по поиску пропавшего малыша. Эти efforts включали просмотр более 10 000 видеофайлов, обширные наземные, воздушные и водные поиски, интервью с многочисленными людьми и преследование многочисленных следственных линий, ранее сообщал Мейнерт в CNN-приложении WLUK.

"Элиях был маленьким мальчиком, но влияние, которое он оказал на всех нас, огромно", - добавила помощник начальника полиции города Два Реки Мелисса Вайснер на пресс-конференции.

В отчете также принимал участие корреспондент CNN Алиша Эбрахимидж.

Несмотря на тщательные поиски после исчезновения Элиях в феврале, его опекун Джесси Ванг изначально сообщил о его пропаже властям. (первая фраза)

Нас всех глубоко опечалил результат расследования. (вторая фраза)

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