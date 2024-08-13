- Найден японский жук - вредитель, впервые подтвержденный в Баварии

Японский жук может нанести значительный ущерб tanto декоративным, так и культурным растениям. Впервые в Баварии был найден экземпляр этого насекомого, известного в научных терминах как Popillia japonica, недалеко от Линдау. Как сообщает Государственное управление сельского хозяйства (LfL), жук был пойман в ловушку, приманенную аттрактантами, на автобахне A96. Этот вредитель подлежит уведомлению, и находка была официально подтверждена. Ранее японские жуки были обнаружены в Швейцарии и Баден-Вюртемберге.

Жук может питаться более чем 400 видами растений-хозяев, согласно LfL. К ним относятся виноградные лозы, ягодные фрукты, газоны, кукуруза или соевые бобы, а также ландшафтные деревья, такие как липа и береза, и декоративные растения, такие как розы и глициния.

Для мониторинга распространения жука в Баварии LfL установило ловушки в нескольких регионах. Контроли вокруг места находки недалеко от Линдау не выявили никаких дальнейших признаков, таких как повреждения от кормления, наличия японских жуков.

Ловушка была установлена на A96, чтобы поймать жуков, которые могли бы перемещаться из зараженных районов Швейцарии или Италии как можно скорее после пересечения границы. Ближайший известный небольшой очаг заражения в Цюрихе находится более чем в 100 километрах по воздуху.

Предполагается, что японские жуки могут распространяться на расстояние от 1,5 до 5 километров в год без какой-либо активности. Таким образом, скорее всего, пойманный жук является одиночным перемещающимся насекомым, согласно LfL. Тем не менее, вокруг места находки были установлены дополнительные ловушки.

Граждан, заметивших японских жуков, просят сообщить об этом в государственное управление. На их веб-сайте управление предоставляет информацию и фотографии о том, как распознать жука и с какими местными безвредными жуками его можно спутать.

Уведомление: Характеристики японского жука

Обнаружение японского жука в Баварии подчеркивает необходимость бдительности против вредителей. Если их не контролировать, эти вредители могут причинить значительный ущерб различным видам растений, включая виноградные лозы, ягодные фрукты, кукурузу, соевые бобы, липу и березу, и декоративные растения, такие как розы и глициния.

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