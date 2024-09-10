- Награды за кантри-музыку не принимают во внимание успешный альбом Бейонсе, что вызывает споры и раскрывает причины.

Представьте себе, что вы записываете историю музыки, но упускаете ежегодную награду. Вот в чем сейчас проблема Бейонсе. Она стала первой чернокожей женщиной, возглавившей американский кантри-чарт со своим альбомом "Cowboy Carter". Ее трек "Texas Hold 'Em" даже доминировал в течение десяти недель на вершине чарта кантри-синглов, став вторым лучшим кантри-песеном года. Ирония в том, что Бейонсе была проигнорирована при номинациях на премию Country Music Awards, несмотря на свой исторический успех. Фанаты были разочарованы, и некоторые даже обвинили в расизме.

Один пользователь в социальной сети "X" выразил свое разочарование, сказав: "Бейонсе дала им золотую возможность показать свою предвзятость, и они воспользовались этим". Другой комментарий гласил: "Если они проигнорируют Бейонсе, они проигнорируют каждого другого черного артиста, заслуживающего признания. Проблема глубже, чем 'Cowboy Carter'". Обвинения в расизме не безосновательны. Номинации выбираются ежегодно членами Ассоциации кантри-музыки, насчитывающими более 7000 человек, которые в прошлом недооценивали черных артистов. Сцену кантри-музыки в целом воспринимают как доминируемую белыми консерваторами. Но случай Бейонсе - исключение.

Бейонсе имеет историю с CMA

Сама Бейонсе намекнула на свой опыт в мартовском посте в Instagram, раскрывая, что весь альбом "Cowboy Carter" родился из чувства неприятия. Фанаты и критики согласились, что ее выступление на Country Music Awards 2016 года, где она исполнила "Daddy Lessons" с "Dixie Chicks" и столкнулась с неодобрением аудитории, было источником ее разочарования. После выступления Бейонсе подверглась расистской критике в Интернете просто за то, что ей была предоставлена возможность выступить на CMA. "Cowboy Carter" можно рассматривать как ответный ход против Country Music Awards.

Бейонсе описала "Cowboy Carter" как альбом Бейонсе, а не кантри, но сотрудничала с легендами кантри, такими как Долли Партон и Уилли Нельсон. Критики радовались, классифицируя альбом как кантри, несмотря на его влияние из различных других музыкальных жанров. Работа Бейонсе также повлияла на CMA. Черный кантри-музыкант Шабоузи даже был номинирован на две CMA в том же году после сотрудничества с Бейонсе над "Cowboy Carter". Шабоузи выразил благодарность, признавая Бейонсе за "открытие двери, начало разговора и представление одного из самых инновационных кантри-альбомов в истории".

На данный момент Бейонсе молчит по этому поводу. Но в марте она призналась, что обратная связь, которую она получила, когда впервые попробовала этот жанр, побудила ее сломать установленные границы. Она надеется, что в ближайшем будущем обсуждение цвета кожи музыканта в связи с музыкальным жанром станет неактуальной темой.

Молчание Бейонсе по поводу проигнорирования номинации на премию Country Music Awards может быть оглушительным, но ее действия говорят громче слов. Сотрудничая с легендами кантри и выпустив "Cowboy Carter", она бросает вызов традиционным границам кантри-музыки.

Влияние альбома Бейонсе выходит за рамки только ее собственной карьеры. Ее сотрудничество с Шабоузи привело к его номинациям на CMA, ломая новые границы в кантри-музыке.

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