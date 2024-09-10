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Награды за кантри-музыку не принимают во внимание успешный альбом Бейонсе, что вызывает споры и раскрывает причины.

Беонсе не получила ни одной номинации на премии Country Music Awards, несмотря на то, что пробрала новые высоты со своей песней "Ковбой Картер". Ее поклонники выражают разочарование, но не удивление.

 and  Ann Bradley
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Бейонсе добилась второго по величине успеха среди песен страны в ежегодном чарте и не попала в...
Бейонсе добилась второго по величине успеха среди песен страны в ежегодном чарте и не попала в номинации на премию Country Music Awards.

- Награды за кантри-музыку не принимают во внимание успешный альбом Бейонсе, что вызывает споры и раскрывает причины.

Представьте себе, что вы записываете историю музыки, но упускаете ежегодную награду. Вот в чем сейчас проблема Бейонсе. Она стала первой чернокожей женщиной, возглавившей американский кантри-чарт со своим альбомом "Cowboy Carter". Ее трек "Texas Hold 'Em" даже доминировал в течение десяти недель на вершине чарта кантри-синглов, став вторым лучшим кантри-песеном года. Ирония в том, что Бейонсе была проигнорирована при номинациях на премию Country Music Awards, несмотря на свой исторический успех. Фанаты были разочарованы, и некоторые даже обвинили в расизме.

Один пользователь в социальной сети "X" выразил свое разочарование, сказав: "Бейонсе дала им золотую возможность показать свою предвзятость, и они воспользовались этим". Другой комментарий гласил: "Если они проигнорируют Бейонсе, они проигнорируют каждого другого черного артиста, заслуживающего признания. Проблема глубже, чем 'Cowboy Carter'". Обвинения в расизме не безосновательны. Номинации выбираются ежегодно членами Ассоциации кантри-музыки, насчитывающими более 7000 человек, которые в прошлом недооценивали черных артистов. Сцену кантри-музыки в целом воспринимают как доминируемую белыми консерваторами. Но случай Бейонсе - исключение.

Бейонсе имеет историю с CMA

Сама Бейонсе намекнула на свой опыт в мартовском посте в Instagram, раскрывая, что весь альбом "Cowboy Carter" родился из чувства неприятия. Фанаты и критики согласились, что ее выступление на Country Music Awards 2016 года, где она исполнила "Daddy Lessons" с "Dixie Chicks" и столкнулась с неодобрением аудитории, было источником ее разочарования. После выступления Бейонсе подверглась расистской критике в Интернете просто за то, что ей была предоставлена возможность выступить на CMA. "Cowboy Carter" можно рассматривать как ответный ход против Country Music Awards.

Бейонсе описала "Cowboy Carter" как альбом Бейонсе, а не кантри, но сотрудничала с легендами кантри, такими как Долли Партон и Уилли Нельсон. Критики радовались, классифицируя альбом как кантри, несмотря на его влияние из различных других музыкальных жанров. Работа Бейонсе также повлияла на CMA. Черный кантри-музыкант Шабоузи даже был номинирован на две CMA в том же году после сотрудничества с Бейонсе над "Cowboy Carter". Шабоузи выразил благодарность, признавая Бейонсе за "открытие двери, начало разговора и представление одного из самых инновационных кантри-альбомов в истории".

На данный момент Бейонсе молчит по этому поводу. Но в марте она призналась, что обратная связь, которую она получила, когда впервые попробовала этот жанр, побудила ее сломать установленные границы. Она надеется, что в ближайшем будущем обсуждение цвета кожи музыканта в связи с музыкальным жанром станет неактуальной темой.

Молчание Бейонсе по поводу проигнорирования номинации на премию Country Music Awards может быть оглушительным, но ее действия говорят громче слов. Сотрудничая с легендами кантри и выпустив "Cowboy Carter", она бросает вызов традиционным границам кантри-музыки.

Влияние альбома Бейонсе выходит за рамки только ее собственной карьеры. Ее сотрудничество с Шабоузи привело к его номинациям на CMA, ломая новые границы в кантри-музыке.

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