Нагельсманн будет заменен, а Сане и Рудигер будут отсутствовать дома.

После чемпионата Европы четыре известных футболиста ушли из национальной команды. Пока не объявлены значительные изменения в составе. На подходе матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов, и тренер Юлиан Нагельсманн включил в состав только одного новичка. Несколько ключевых игроков взяли паузу.

Анжело Стиллер стал единственным новичком в первом составе Нагельсмана после домашнего чемпионата Европы. Полузащитник "ВФБ Штутгарт" был вызван на матчи Лиги наций против Венгрии (7 сентября, Дюссельдорф) и Нидерландов (10 сентября, Амстердам). Вопрос о капитанстве остается открытым, и, похоже, Joshua Kimmich лидирует в гонке. Нагельсманн, скорее всего, объявит свое решение в понедельник, когда команда соберется в Херцогенаурахе.

После ухода Тони Крооса и капитана команды Ильке Гюндогана Нагельсманн признал необходимость "заменить двух полузащитников". Тренер похвалил Стиллера за "впечатляющие выступления" в этом и прошлом сезоне. В целом, Нагельсманн не стал вносить серьезные изменения в состав, заявив, "мы довольны игрой каждого игрока на чемпионате Европы и считаем, что сейчас важно сохранить стабильность".

Стиллер, в свою очередь, выразил свой восторг, признав, "каждый игрок мечтает представлять свою национальную команду. Я имел честь играть за разные юношеские команды DFB, но быть вызванным в основную команду - это исключительная возможность".

Однако защитник Антонио Рюдигер отсутствует из-за восстановительного перерыва. Лерой Сане также отдыхает после recente операции на паху, чтобы избежать переутомления. Серж Гнабри, несмотря на свою впечатляющую форму в начале сезона, не вернулся в национальную команду. В состав вернулись Александр Нюбель ("Штутгарт") и Александар Павлович ("Бавария Мюнхен"), которые пропустили чемпионат Европы из-за болезни. Марк-Андре тер Штеген, скорее всего, заменит Мануэля Нойера в качестве нового основного вратаря.

Германская национальная команда сыграет в этом году в шести международных матчах в рамках Лиги наций. До ноября они сыграют против Венгрии, Нидерландов и Боснии и Герцеговины по два раза. На данный момент продано около 43 000 билетов из доступных 49 235 на матч против Венгрии.

Joshua Kimmich остается сильным претендентом на капитанскую повязку, и Нагельсманн, скорее всего, объявит свое решение в понедельник. Несмотря на впечатляющую форму Сержа Гнабри в начале сезона, он не вернулся в национальную команду на предстоящие матчи Лиги наций.

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