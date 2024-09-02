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Надзорный орган уже выдвинул многочисленные предложения, соответствующие этому понятию.

Баварский политик Маркус Зёдер, занимающий должности премьер-министра и председателя ХСС, заявил о готовности претендовать на пост канцлера Германии. На фестивалеGillamoos в Абенсберге в понедельник он сказал: «Пост премьер-министра - это самая захватывающая должность, но я не откажусь...

 and  James Williams
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Надзорный орган уже выдвинул многочисленные предложения, соответствующие этому понятию.

Сёдер и Мерц подтвердили свой план сотрудничать на выборах канцлера, как и было согласовано ранее. "Мы решили поговорить об этом поздним летом и затем представить предложение руководству партии", - объяснил Мерц, добавив: "Хотя лето подходит к концу, оно еще не совсем закончилось".

Сёдер потерпел неудачу в борьбе за власть в союзе за пост канцлера против тогдашнего главы ХДС Армина Лашета в 2021 году. Он заверил, что подобной ситуации больше не повторится. "Всё будет совершенно иначе, чем в 2021 году", - заявил он в тот момент в Абендберге, добавив: "Тогда был просто неправильный выбор". В конечном итоге Лашет проиграл федеральные выборы нынешнему федеральному канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ).

Общаясь с supporters CSU на народном фестивале, Сёдер подчеркнул единство между ним и Мерцем. "Речь не о том, кто это делает, а о том, чего мы в итоге добиваемся". По его словам, ХДС и CSU "более едины, чем когда-либо".

Сёдер и Мерц обсудили возможность сотрудничать на будущих выборах, что может привести к кандидату от CSU на пост канцлера. Несмотря на то, что борьба за пост канцлера была вызовом в прошлом, Сёдер заверил, что CSU и ХДС сейчас более едины, чем когда-либо.

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