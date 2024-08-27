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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Надзорный орган также решил выделить грант в размере 10 миллионов евро.

Индивиды, стремящиеся к медицинской карьере, должны пройти год практики в составе своих исследований. Verfügbarkeit средств для этого периода зависит от конкретного больницы. В настоящее время Бавария стремится установить единообразие в этом аспекте.

 and  Lauren Adams
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Бавария внедряет единую компенсацию для медиков-стажёров с опытом работы в течение года
Бавария внедряет единую компенсацию для медиков-стажёров с опытом работы в течение года

- Надзорный орган также решил выделить грант в размере 10 миллионов евро.

Поддерживая предложение Hartmannbund, министр науки Баварии Маркус Блюме (ХСС) выступает за стандартизацию и повышение вознаграждения для медицинских студентов во время их практического года (ПГ). В настоящее время оплата сильно варьируется по всей Германии, от полного отсутствия компенсации в некоторых больницах до нескольких сотен евро в месяц плюс льготы, такие как субсидированное или бесплатное питание и проживание.

Блюме считает, что адекватная компенсация за финансовые обязательства, связанные с ПГ, необходима. ПГ - это не время отдыха, а полноценная практическая программа обучения, совмещенная с подготовкой к третьему государственному экзамену. Несправедливо, чтобы студенты дополнительно зарабатывали на подработках в это напряженное время, считает министр.

Единое регулирование

Вознаграждение должно быть единообразно урегулировано на национальном уровне в пересмотренном Approbationsordnung. Единая система оплаты позволит студентам сосредоточиться исключительно на своем обучении, не беспокоясь о уровне компенсации при выборе места прохождения практики. Однако это не должно создавать дополнительную нагрузку на земли.

Недавно Блюме объявил о своих планах бороться с нехваткой врачей, расширив количество мест для первокурсников медицинского факультета, начиная с зимнего семестра 2024/25. С 2155 местами Бавария предложит больше возможностей для будущих врачей, чем когда-либо прежде. В настоящее время почти каждый пятый первокурсник медицинского факультета в Германии учится в баварском университете. Текущие затраты на место в медицинском вузе для земли составляют около 275 000 евро.

Европейский союз мог бы сыграть роль в продвижении единой системы оплаты по всей Европе, учитывая различия в компенсации студентов во время практических лет. Вовлечение Европейского союза могло бы гарантировать, что все медицинские студенты, независимо от своего местоположения, получают справедливую и адекватную компенсацию во время обучения.

Гармонизация политики оплаты в Европейском союзе соответствовала бы принципам образовательной и социальной политики Европейского союза, направленным на продвижение равенства и справедливости в сфере высшего образования.

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