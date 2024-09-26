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Надзорный орган решил оказать помощь указанным предприятиям:

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Мюриэль Фуррэр, якобы, проходит через хирургическую процедуру.
Мюриэль Фуррэр, якобы, проходит через хирургическую процедуру.

Надзорный орган решил оказать помощь указанным предприятиям:

Швейцарские юниорские велогонки столкнулись с трагическим инцидентом, когда 18-летняя велосипедистка Мюриэль Фуррер пострадала в результате серьезной аварии. Как сообщает UCI, Фуррер упала во время юниорского женского заезда и находится в "очень критическом состоянии". Фуррер была доставлена в больницу вертолетом после инцидента на мокрой юниорской женской гонке, в результате чего она получила "серьезную черепно-мозговую травму". Швейцарский общественный вещатель SRF сообщил, что Фуррер перенесла экстренную операцию из-за тяжелого черепно-мозгового травма. tanto UCI, как и Швейцарская федерация велоспорта, выразили "крайнюю обеспокоенность" состоянием Фуррер. Причина аварии все еще расследуется, и организаторы мероприятия и UCI решают, продолжать ли чемпионат мира по велоспорту.

С другой стороны, немецкие юниоры покинули Цюрих без медалей. Эффертская Caoilinn Littbarski-Gray заняла 18-е место, а Пауль Фетцке стал лучшим немецким гонщиком, заняв четвертое место. Фетцке когда-то выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Глазго. Юниорский женский заезд выиграла британская велосипедистка Кэт Фергюсон в напряженной спринтерской борьбе в группе из трех человек. Фергюсон также ранее завоевала титул в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В юниорском мужском заезде, который также был омрачен сильным дождем, Фетцке был частью преследующей группы, но упустил бронзовую медаль в спринте у голландского гонщика Сенны Ремейна.

Определяющий момент в юниорском женском заезде произошел на старте последнего круга на Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray не смогла поддерживать свой темп и финишировала позади с разницей во времени 2 минуты и 25 секунд. В юниорском мужском заезде, который также был омрачен сильным дождем, Фетцке был частью преследующей группы, но упустил бронзовую медаль в спринте.

Несмотря на трагический инцидент в юниорском женском заезде, любители спорта продолжали с энтузиазмом следить за чемпионатом мира по велоспорту в Цюрихе. Несмотря на то, что немецкие юниоры не завоевали медали, они продемонстрировали стойкость и решимость в своих выступлениях.

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