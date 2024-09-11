Надзорный орган решил начать переговоры по коллективным договорам в металлургическом и электротехническом секторах.

Профсоюз требует повышения зарплаты для стажеров на 170 евро и предлагает "социальную выплату" для низкооплачиваемых работников. Кроме того, они стремятся разрешить большего числа работников выбирать между дополнительным свободным временем или дополнительной оплатой. Бизнес называет эти требования "устаревшими" и подчеркивает текущую финансовую нестабильность. После 30 сентября истекает период перемирия, что может привести к предупреждениям о забастовках.

Комиссия признала требование профсоюза о повышении зарплаты и предложение о социальной выплате. В настоящее время Комиссия рассматривает влияние этих требований на текущую экономическую обстановку и стабильность бизнеса.

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