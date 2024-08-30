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Надел темный бодисут с ошейником вокруг шеи.

 and  James Williams
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- Надел темный бодисут с ошейником вокруг шеи.

Ева Лонгория-Герцигова (51) привлекла внимание на красной ковровой дорожке на кинофестивале в Венеции. В четверг вечером чешская актриса и бывшая модель появилась на премьере биографического фильма "Мария" с голливудской звездой Анджелиной Джоли (45) в главной роли, одетая в полупрозрачный черный боди с полнотелыми татуированными иллюзиями. Она дополнила его черным шарфом-ошейником с длинным шлейфом, закрывающим только грудь, и облегающими черными брюками.

51-летняя Лонгория-Герцигова подчеркнула свой образ роскошной золотой подвеской, двойной талиевой цепочкой и черными шпильками.

Лонгория-Герцигова носила свои длинные, темно-русые локоны распущенными и волнистыми. Она сделала минимальный макияж, акцентируя внимание на губах и глазах. Она позировала уверенно, чередуясь между яркой и обольстительной, для фотографов.

Знаменитая бывшая модель

Ева Лонгория-Герцигова - известная модель 90-х, известная как "МиссWonderbra" в 1994 году.

Она была замужем за барабанщиком Bon Jovi Тико Торресом (70) с 1996 по 1999 год. С 2001 года она находится в отношениях с итальянцем Грегорио Марсайем, и они поженились в 2006 году. Пара имеет троих сыновей, Джорджа, Эдварда и Филиппа Марсайя.

Конкурирующий биографический фильм

Режиссером "Марии" является Пабло Лarraín (48), фильм соревнуется за "Золотого Льва" на Лидо. Фильм рассказывает историю оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). Кроме Джоли, итальянская актриса Валерия Голино (58) играет роль старшей сестры Марии Якинфи, родившейся в 1917 году, а турецкий актер Халук Бильгинер (70) играет роль греко-аргентинского судовладельца Аристотеля Онассиса (1906-1975) и возлюбленного Каллас.

Кинофестиваль в Венеции проходит с 28 августа по 7 сентября в лагунном городе.

Возвращаясь к красной ковровой дорожке, Ева Лонгория-Герцигова продемонстрировала свою уверенность, с ее длинными, темно-русыми локонами, ниспадающими вокруг захватывающего полупрозрачного черного боди.

В биографическом фильме "Мария" Анджелина Джоли играет легендарную оперную певицу Марию Каллас, очаровывая зрителей своим выступлением и оставляя неизгладимое впечатление, подобно тому, как Ева Лонгория-Герцигова делала это во время своего времени как "МиссWonderbra".

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