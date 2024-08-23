- Начнем с белых существ птичьего царства - начинается обучение.

В деревнях Франконии с нетерпением ждут Ферментированного Белого. Перед основным урожаем винодельня Хёгвайн в Маркт-Эйнерсхайме (район Кицинген) стала пионером в сборе Ортега для Ферментированного Белого. Винодел Маркус Хёгвайн приписывает это раннее сборе в среду выгодному расположению виноградника. Ранее об этом сообщалось в СМИ.

Качество винограда удовлетворительное: 88 градусов Оэхсле. Однако есть потенциал для улучшения урожайности, сказал Хёгвайн. По сравнению с прошлым годом он примерно вдвое меньше из-за многочисленных заморозков.

В течение следующей недели предприятия Winzer-Gemeinschaft Franken (GWF) начнут свой сбор урожая, как сообщил директор GWF Германн Шмидт.

Основной сбор урожая для хранимого вина ожидается примерно во второй неделе сентября, согласно Ассоциации виноделов. Официальный старт сбора урожая с министром сельского хозяйства Михаэлой Канибер (ХСС) запланирован на 12 сентября в Хаммельбурге (район Бад-Киссинген).

Лакомство для знатоков

Молодое, ферментирующееся Ферментированное Белое - смесь между соком и вином и традиционно подается с луковой кексом - бутылки Ферментированного Белого никогда не должны быть полностью закупорены из-за процесса ферментации. Облачное, слегка молочное питье еще не классическое вино, но знатоки с нетерпением ждут ферментированный виноградный сок каждый год в конце лета.

Ферментированное Белое, сделанное из Ортега, Соларис и Мюллер-Тургау, доступно для прямой покупки у виноделов несколько дней после сбора урожая, а также в магазинах.

Название Ферментированного Белого происходит от дрожжей, которые танцуют как перья в бокале из-за углекислоты в процессе ферментации. Кроме того, популярно Ферментированное Красное. Это смесь белого и красного винограда.

Winzergemeinschaft Franken (GWF) из Кицингена является одним из крупнейших региональных производителей Ферментированного Белого. Как правило, она производит от 90 000 до 110 000 литров Ферментированного Белого в год, согласно члену правления GWF Мартину Гейслеру.

Капризная погода может снизить урожай вина

Ферментированное Белое не указывает на качество или урожайность нового урожая. Эти показатели трудно предсказать. Многие виноделы пожаловались на заморозки весной, а затем на сильные дожди, которые угрожали грибковыми заболеваниями, такими как ложная мучнистая роса (Peronospora). "Мы, вероятно, получим 80 процентов обычного урожая", - оценил член правления GWF Мартин Гейслер. Другие виноделы также страдают больше в этом году.

Ложная и настоящая мучнистая роса, а также серая гниль считаются главными врагами винограда. Чтобы в осенний сезон можно было собрать здоровый урожай, поврежденные участки в виноградарстве обрабатывают средствами защиты растений. Новые устойчивые к болезням сорта винограда, известные как Пиви-сорта, требуют значительно меньше защиты растений.

Франкония как основной винодельческий регион Баварии

Франкония является основным винодельческим регионом Баварии, насчитывая около 98 процентов из примерно 6300 гектаров виноградников. Здесь насчитывается около 2900 винодельческих семей, организованных в трех франконских винодельческих кооперативах. Кроме того, есть около 600 напрямую торгующих виноделен. В общей сложности в Франконии ежегодно производится около 400 000 гектолитров вина.

Франконская ассоциация виноделов

Ферментированное Белое, популярное среди знатоков, не ограничивается Ортега; его также можно сделать из Соларис и Мюллер-Тургау. Другие виноделы в Франконии также страдают от сложных погодных условий в этом году, что влияет на их урожайность.

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