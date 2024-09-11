- Начинается жатва в Тюрингии

В Тюрингии начался сбор винограда. Рядом с Веймаром первые гроздья были сорваны, как сообщилSebastian Didt из сельскохозяйственного кооператива Gleina, расположенного в Саксонии-Анхальт. Этот кооператив управляет около 50 гектарами вблизи классического города.

Однако винодельня в Бад-Зульце отложила начало сбора урожая на вторник из-за дождливой погоды, как объяснил Андреас Клаус, менеджер. По-прежнему неясно, начнется ли он в четверг или будет перенесен на следующую неделю.

Didt рассказал об отличном качестве винограда. Это также связано с последствиями заморозков. "Так как растение не тратило столько энергии, оно направило свою силу в оставшиеся гроздья", - объяснил Didt. Тем не менее, это не компенсирует потери. Он оценивает, что будет собрано только 30-50 процентов обычного урожая.

Одна ночь заморозков в конце апреля привела к значительным потерям для виноградарей и фруктовых фермеров в этом году. Министерство сельского хозяйства оценило потери урожая яблок на 87 процентов меньше, чем в прошлом году. Для сладких вишен, слив и абрикосов потери составляют около 80 процентов, а для вина - 60 процентов. Рядом с Веймаром были предприняты попытки справиться с проблемой с помощью огней и полива, сообщил Didt, но этого оказалось недостаточно.

Несмотря на трудности, кооператив по-прежнему привержен успешному завершению сбора винограда. Несмотря на последствия заморозков, гроздья демонстрируют отличное качество, так как растение сосредоточило свою энергию на оставшихся.

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