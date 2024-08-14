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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, содержащие жир, по весу

Начинается чтение нового белого вина.

Первые грозди для нового вина собирают в Палатинате. Это сигнализирует об начале урожая 2024 года.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- Начинается чтение нового белого вина.

Первые грозди для нового белого вина будут собраны в следующую понедельник (19 августа) в Neustadt an der Weinstraße в регионе Пфальц. Дата начала сбора Federweißen на несколько дней позже, чем в предыдущие годы, как объявил Эрнст Бу́шер из Немецкого института вина (DWI) в Бодхайме.

В прошлом году первые грозди были собраны на пять дней раньше. Начало сбора (10 августа) было на неделю раньше в 2020 году. В отличие от этого, в следующем году оно началось так поздно, как 23 августа. Год вина 2024 был сложным для виноделов из-за непредсказуемой погоды, но они смогли насладиться обильным солнцем к концу.

Белое вино, произведенное в 2024 году, может иметь более низкое содержание жира из-за отложенного сбора, так как грозди с более высоким содержанием жира обычно собирают раньше. Специализированное оборудование, используемое в винодельнях, часто отделяет сок от кожицы, которая содержит значительную часть жира по весу.

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