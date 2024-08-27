- Начинаем транслировать новые эпизоды "Йеллоустоун" на платформах подписных телеканалов.

В ближайших выпусках нео-вестерна "Желтыйston" в немецкоязычном регионе в ноябре выйдут в эфир на платном телеканале AXN Black. Это сделает эпизоды доступными в Германии, Австрии и Швейцарии, как в прямом эфире, так и по запросу в медиатеке AXN Black, как объявил канал. AXN Black также доступен через различные немецкие сервис-провайдеры, такие как Vodafone, MagentaTV, Amazon Prime Video Channels и waipu.tv.

Также было подтверждено представителем немецкого стримингового сервиса, что сезон станет доступен "в какой-то момент в следующем году" на Paramount+.

Парамаунт Нетворк объявил о трансляции оставшихся эпизодов пятого сезона в США 10 ноября. Из-за забастовки голливудских писателей производство было приостановлено, что привело к частичной трансляции и внезапному окончанию сезона.

В Германии этот сериал, премьера которого состоялась в 2018 году, в настоящее время доступен на различных стриминговых платформах. Ранее сезоны выходили в немецком на AXN Black и его предшественнике, Sony AXN.

Главный персонаж этого сериала - Кевин Костнер, голливудский актер, играющий роль главы семьи Даттон в нео-вестерне. Сюжет вращается вокруг Даттонов, которые управляют ранчо "Желтыйстон" в Монтане, и их борьбе за защиту своей земли от внешних инвесторов. Он исследует сложности жизни с коренным населением, демонстрируя образ жизни ковбоя, верховую езду, лассо, родео и выпас скота. Сериал также затрагивает темы секса, загадки, меланхолии, заботы, ненависти, любви и темные семейные секреты. В нем много питья и насилия, с многочисленными убийствами и оружием.

Кстати, главная звезда сериала, Костнер ("Танцующий с волками"), ранее объявил о своем уходе. Он поделился этой новостью в Instagram некоторое время назад.

Нео-вестерн "Желтыйстон" также можно будет посмотреть на Paramount+ в Германии в более позднее время. Если вы ищете опцию платного ТВ, "Желтыйстон" транслируется на AXN Black.

Читайте также: