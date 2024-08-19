- Начинаем неделю с облачного неба и грозных ливней, после чего появятся более приятные погодные условия.

Отдых на природе: Пасмурное небо, морось и ливни открывают неделю, особенно в Южной Баварии. Прогноз обещает лучшую погоду во вторник.

В воскресенье в различных регионах наблюдались сильные дожди. По данным Центра информации о наводнениях при Государственном управлении окружающей среды, эти осадки привели к повышению уровня воды в южных притоках Дуная и в бассейне реки Рейн, что привело к незначительным наводнениям в некоторых районах.

Уровень воды оставался на уровне предупреждения 1 только на Паар в Дасинге и на Вюрме в Леустеттене в понедельник. Уровень воды в Рейне продолжает расти, что может привести к незначительным наводнениям в Хаме и на белом Рейне.

Постоянные дожди от Альп до Баварского леса

По данным Немецкого метеорологического Dienst (DWD), в понедельник ожидаются постоянные дожди от Альп до Баварского леса, интенсивность которых будет различаться. Возможны осадки в объеме 30-50 литров на квадратный метр, а в некоторых местах даже до 60 литров в течение 24 часов.

Тем не менее, по данным Центра информации о наводнениях, ситуация улучшится, и уровень воды на большинстве рек начнет спадать. Однако в Françoise с понедельника будет постепенно доминировать высокое давление, и солнце будет светить чаще в ближайшие дни.

Как сообщает DWD, утром во вторник может быть туман с видимостью менее 150 метров, особенно в южной Баварии.

Несмотря на улучшение прогноза, предупреждения Немецкого метеорологического Dienst указывают на возможность сильных ветров в западных Альпах во вторник, что представляет угрозу для региона. Остатки урагана могут усилить дожди в Баварском лесу, что может усугубить существующую ситуацию с наводнениями.

Читайте также: