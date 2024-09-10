Начиная с 2025 года, туристы из Европы должны будут платить плату за въезд в Соединенное Королевство.

В течение этого года система цифрового въездного разрешения Великобритании, первоначально введенная для граждан Катара, будет расширена и охватит всех путешественников, в том числе жителей ЕС.

Согласно заявлениям министра внутренних дел Великобритании Ивэтт Купер, эта не подлежащая возврату плата будет взиматься со всех туристов, посещающих Великобританию, независимо от их возраста или статуса, такого как безвизовый въезд, проживание, работа или разрешение на обучение.

В настоящее время граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов обязаны получить это разрешение перед въездом в Великобританию.

Начиная с ноября, это требование будет распространено на большинство других национальностей, за исключением жителей ЕС. К следующему весне эта система будет расширена, чтобы охватить и европейцев.

Однако это новое правило не повлияет на ирландских граждан.

Купер заявила: "После полного внедрения система ETA заполнит существующий пробел в предварительных авторизациях, предоставляя нам беспрецедентный взгляд на individuals, путешествующих в Великобританию впервые".

На веб-сайте правительства Великобритании указано, что jordanians больше не имеют права подавать заявление на получение ETA для въезда в Великобританию.

Программы e-виз не являются чем-то новым. В 2009 году США ввели свою электронную систему авторизации путешествий, ESTA, стоимостью $21 и действительную в течение двух лет.

Между тем, ETIAS ЕС, который будет действителен в течение трех лет и обойдется в 7 евро (приблизительно $7,50), был отложен до 2025 года.

Великобритания официально покинула ЕС в январе 2020 года.

С расширением системы цифрового въездного разрешения путешественники из всех стран, в том числе жители ЕС, должны будут платить не подлежащую возврату плату при посещении Великобритании, как объявило правительство Великобритании.

Объявление о расширении системы ETA для покрытия европейских путешественников вызвало интерес, так как многие страны, подобно США со своим ESTA, уже внедрили подобные системы цифровой авторизации поездок.

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