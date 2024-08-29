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КиноНовостиПещерный человек

Началось кинопоказ на этой неделе.

В фильме «Все по пятьдесят» Мерт Блютрау и Лаура Тонеке играют разведённую пару, в то время как Хантер Шафер поражает зрителей своим выступлением в жутком триллере «Кукушка». Оба фильма в настоящее время можно увидеть в кинотеатрах.

 and  Viktoriya Miller
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- Началось кинопоказ на этой неделе.

Морitz Bleibtreu и Laura Tonke уже работали вместе в фильме "Пещерный человек". Их последняя комедия, "Всё Fifty Fifty", показывает их в роли разведенной пары адвокатов, пытающихся воспитывать избалованного сына в роскошном курорте на апплийском побережье. Фильм, срежиссированный Ализареза Голфашаном, который получил премию Баварского фильма за свой труд в "Золотые рыбки", исследует трудности сосуществования и родительства в неполной семье. Может ли такое сосуществование удаться?

Время путешествия: "Неукротимые 2 - Доброе утро, прекрасные создания!"

Tina Powileit, барабанщица всеженской рок-группы Mona Lise, основанной в 1982 году, занимает центральное место. В документальном фильме Торстена Корнера "Неукротимые 2 - Доброе утро, прекрасные создания!" она стремится доказать, что женщины могут преуспеть без участия мужчин. В фильме представлены известные женщины из бывшей ГДР, такие как бывший мэр Брунхильда Ханке, активистка мира Ульрике Поппе, актриса Каtrin Сас и художник Дорис Зигельер. Они обсуждают свою жизнь, карьеру, мечты и страхи, а также влияние своих матерей и бабушек в ГДР.

Ужасный фильм "Кукушка" от режиссера из Лейпцига

Этот леденящий кровь фильм, срежиссированный Тильманом Сингером из Лейпцига и главную роль в котором сыграла звезда сериала Хантер Шэфер, создает ощущение заключения через звуковое оформление. В 25 лет Шэфер известна своей ролью в "Эйфории". В "Кукушке" она играет Гречен, 17-летнюю девушку, которая переезжает с отцом, мачехой и сводной сестрой в курортный город в Баварских Альпах после смерти матери. Гречен хочет уехать, так как курорт кажется ей больше похожим на тюрьму, чем на место отдыха. В окрестностях начинают происходить странные события.

Исторический фильм "Глория!": Когда девушки восстают с музыкой

Даже повседневные дела, такие как нарезка моркови, делаются в ритме в этом фильме. Одежда стирается, а двор метется в такт. Тереза, застенчивая горничная, представляет себе такую жизнь, прежде чем открыть в себе музыкальные таланты. Маргерита Викарио, с живым дебютом в игровом кино "Глория!", представила его на конкурсе Берлинале в феврале. Сюжет вращается вокруг группы молодых женщин, живущих в музыкальной школе для сирот возле Венеции, возглавляемой авторитарным маэстро. Он происходит около 1800 года и рассказывает о их борьбе за эмансипацию.

В другое время мы могли бы представить себе предistorскую комедию, где "Пещерный человек" и его спутник сталкиваются со своими собственными уникальными проблемами сосуществования и родительства. Их анимированные споры и недопонимания могли бы предложить юмористический взгляд на наши современные проблемы.

Или, в мире кинофестивалей, документальный фильм о женской эмансипации мог бы также включить сегмент о "Пещерной женщине", показывающий ее стойкость и вклад в сообщество, несмотря на то, что она живет в более примитивном обществе.

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