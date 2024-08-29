- Началось еще одно слушание по делу о насилии в школе

Следуя девятимесячному перерыву после трагического инцидента в школе в Оффенбурге, еще один подросток предстанет перед судом в четверг (10:00). 16-летнему предъявлено обвинение в недонесении о планируемых преступных действиях. В целях защиты интересов несовершеннолетних подробности дела и связи подозреваемого с ранее осужденным нападавшим не разглашаются. Рассмотрение дела будет проходить в рамках ювенального суда, с запретом на присутствие общественности и прессы, как объявил окружной суд Оффенбурга. Об этом ранее сообщала "Мittelbadische Presse".

Тот же окружной суд в июле приговорил другого 16-летнего подростка к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы за убийство и покушение на поджог. В ходе судебного процесса не допускались представители общественности и прессы. Приговор пока является предварительным, так как защита подала апелляцию.

Трагическая гибель ученика уникальной педагогической школы Вальдбах в ноябре прошлого года потрясла не только землю Баден-Вюртемберг, но и всю страну. В июле ювенальный суд установил, что подсудимый проник в школу с пистолетом, боеприпасами и самодельным зажигательным устройством. Он нанес тяжкие телесные повреждения 15-летнему однокласснику, который later скончался в больнице.

Окружной суд Оффенбурга, где состоится предстоящий процесс, ранее вынес приговор другому 16-летнему подростку за убийство и попытку поджога. Как и в первом случае, второе судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме в ювенальном секторе Оффенбурга, что подтвердил окружной суд.

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