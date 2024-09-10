Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиОжидания

Начало второго этапа обсуждения миграции - Сокращение ожиданий без затрат

Начало второго раунда переговоров по вопросу миграции между федеральной администрацией, землями и ХДС/ХСС: представители фракции ХДС/ХСС понизили ожидания от встречи. Председатель рабочей группы ХДС по вопросам организации хора Торстен Фрай считает, что для встречи еще не существуют необходимые...

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Начало второго этапа обсуждения миграции - Сокращение ожиданий без затрат

Начиная с послеобеденного времени во вторник, в Федеральном министерстве внутренних дел ведутся дискуссии о политике иммиграции. Первое заседание во вторник завершилось без какого-либо решения. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) в понедельник ввела проверки на границах всех земель Германии и пообещала увеличить отказы по сравнению с предыдущими случаями. Это было условием, которое Союз поставил для участия во втором заседании.

Фрай из Союза подчеркнул, что были телефонные разговоры с Фэзер в понедельник и вторник. Во время этих разговоров Фэзер "отчетливо дала понять, что необходимо для того, чтобы мы участвовали в таком обсуждении", сказал Фрай.

Однако, просматривая заявления коалиции, Фрай выразил некоторые опасения. Он специально указал на комментарии лидера фракции "Зеленых" Катарины Дрёге, которая выразила сомнения в отношении увеличения отказов.

Вице-líдер фракции СДПГ Дирк Визе сказал перед встречей: "Я рад, что встреча состоится сегодня и что ультиматумы сняты". Однако он подчеркнул, что основное внимание будет уделено обсуждению политики иммиграции, соответствующей европейским законам.

Фрай выразил надежду на продуктивное обсуждение, учитывая гарантии, данные министром Фэзер во время телефонных разговоров. Однако его надежды несколько поубавились из-за сомнений "Зеленых" в отношении предлагаемого увеличения отказов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно