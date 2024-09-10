Начало второго этапа обсуждения миграции - Сокращение ожиданий без затрат

Начиная с послеобеденного времени во вторник, в Федеральном министерстве внутренних дел ведутся дискуссии о политике иммиграции. Первое заседание во вторник завершилось без какого-либо решения. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) в понедельник ввела проверки на границах всех земель Германии и пообещала увеличить отказы по сравнению с предыдущими случаями. Это было условием, которое Союз поставил для участия во втором заседании.

Фрай из Союза подчеркнул, что были телефонные разговоры с Фэзер в понедельник и вторник. Во время этих разговоров Фэзер "отчетливо дала понять, что необходимо для того, чтобы мы участвовали в таком обсуждении", сказал Фрай.

Однако, просматривая заявления коалиции, Фрай выразил некоторые опасения. Он специально указал на комментарии лидера фракции "Зеленых" Катарины Дрёге, которая выразила сомнения в отношении увеличения отказов.

Вице-líдер фракции СДПГ Дирк Визе сказал перед встречей: "Я рад, что встреча состоится сегодня и что ультиматумы сняты". Однако он подчеркнул, что основное внимание будет уделено обсуждению политики иммиграции, соответствующей европейским законам.

Фрай выразил надежду на продуктивное обсуждение, учитывая гарантии, данные министром Фэзер во время телефонных разговоров. Однако его надежды несколько поубавились из-за сомнений "Зеленых" в отношении предлагаемого увеличения отказов.

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