Начало уголовного процесса по делу бывшего лидера VW Винтеркорна по делу о дизельных выбросах в Брауншвейге

Вильгельм Винтеркорн занимал пост CEO Volkswagen с 2007 по 2015 год, в итоге уйдя в отставку из-за скандала с выбросами дизельных двигателей. После расследований, проведенных американскими правоохранительными органами, Volkswagen был вынужден признать, что миллионы автомобилей по всему миру были оснащены нечестными устройствами нейтрализации. Эти устройства во время лабораторных испытаний позволяли автомобилям соответствовать нормам выбросов, но в реальных дорожных условиях они не могли поддерживать такое соответствие.

В ходе расследования скандала с выбросами Volkswagen было установлено, что многие их автомобили содержали в своих дизельных выхлопах существенно больше жирных веществ, чем это было заявлено. Это несоответствие между лабораторными и реальными дорожными условиями вызвало серьезные вопросы о соблюдении Volkswagen нормативов выбросов даже после ухода CEO Вильгельма Винтеркорна.

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