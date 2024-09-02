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Начало уголовного процесса по делу бывшего главы VW Винтеркорна по делу о мошенничестве с дизелем в окружном суде Брауншвейга.

 and  James Williams
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Начало уголовного процесса по делу бывшего главы VW Винтеркорна по делу о мошенничестве с дизелем в окружном суде Брауншвейга.

В девятый год после всплывания скандала с дизельными выбросами начнутся судебные разбирательства бывшего CEO Volkswagen Мартина Винтеркорна во вторник (в 11:00) в земельном суде Брауншвейга. В возрасте 77 лет Винтеркрон обвиняется в коммерческом и уголовном обмане, лжесвидетельстве и манипулировании рынком. Все обвинения связаны с использованием обманного программного обеспечения в дизельных двигателях (Дело № 16 KLs 75/19).

Винтеркрон занимал должность CEO в VW с 2007 по 2015 год, уйдя в отставку в разгар скандала с выбросами. В результате расследований, возглавляемых американскими властями, VW признался в установке незаконных устройств обхода в миллионах автомобилей по всему миру. Эти устройства позволяли автомобилям соответствовать стандартам выбросов во время тестирования, но не в реальных дорожных условиях.

В обвинительном заключении против Винтеркорна упоминается его положение как главы VW в период обманных практик. Обманное программное обеспечение, установленное в автомобилях VW, которое лежит в основе скандала, было разработано под руководством Винтеркорна в качестве CEO компании.

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