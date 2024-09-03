- Начало учебного года в Баварии вызывает призывы к участию ассоциаций

В предстоящем академическом году в Баварии ожидается множество препятствий и сохраняется хроническая нехватка учителей. Баварский союз учителей (BLLV) призывает не игнорировать дискуссию о повышении образовательных стандартов в Баварии. Другие организации учителей указывают на барьеры в области образовательной справедливости, цифровизации и профессионального притязания.

Школы в Баварии откроются после летних каникул 10 сентября. Ожидается, что около 134 000 учеников начнут обучение в начальных классах общеобразовательных и специальных школ. Около 125 000 учащихся присоединятся к 5-му классу.

Управление перегружено

"Дефицит учителей уже не подлежит сомнению", - заявила президент BLLV Симоне Флешманн. Действительно, нехватка ощущается повсюду. Министерство образования и культуры не предоставило четких цифр и пригласило на пресс-конференцию в пятницу, посвященную началу школьного года. Ранее, перед каникулами, ministry прогнозировало множество дефицитов, особенно в средних, реalschulen и гимназиях.

Ситуация в реалшколах не оказалась столь плохой, как ожидалось в академическом году 2024/25, согласно Баварской ассоциации учителей реалшкол. Гимназии и профессиональные высшие школы находятся в относительно благоприятном положении, согласно ассоциации филологов. Однако, если не будут приняты контрмеры, гимназии могут стать типом школы с самым значительным дефицитом учителей в предстоящем году.

Ассоциации считают, что минимизация нагрузки и мотивация учителей к работе на дополнительные часы могут быть достигнуты путем отмены планируемых ограничений на частичную занятость. Вместо этого должны быть созданы привлекательные карьерные пути, гибкие модели рабочего времени и очевидные возможности продвижения, сказала ассоциация учителей реалшкол.

Начало нового учебного года сопряжено с множеством вызовов для школ. Оффенсив Писа окажет значительное влияние на начальные школы. В результате плохих результатов Писа, математика и немецкий займут больше времени в расписании, в то время как английский, музыка, искусство, ремесла и дизайн (КВ) придется урезать.

BLLV вновь критиковал это решение: вместо сокращения часов в начальной школе должно быть больше уроков, сказал эксперт BLLV Анетте Радецки. Особенно в английском языке Бавария уже отстает от других федеральных земель в начальной школе, подчеркнула она.

Нововведением этого года является так называемый "Конституционный четвертьчасовой час", который будет введен в некоторых классах. Он должен быть интегрирован еженедельно в обычное время урока и чередоваться в различных предметах. Школы и учителя должны формировать единицы гибко и могут включать в них текущие события.

В гимназиях произойдут значительные изменения на старшей ступени из-за перехода к Абитуру после девяти лет (G9) вместо восьми лет (G8). В этом академическом году начнется первый 12-й класс в новом G9, согласно ассоциации филологов. Поэтому в конце академического года не будет экзаменов на Абитур - за исключением повторяющихся в 12-м классе старого G8.

Информация об Оффенсив Писа Информация о Конституционном четвертьчасовом часе Информация о старшей ступени гимназии

В свете дефицита учителей начальные и специальные школы Баварии могут столкнуться с вызовами при возобновлении занятий в сентябре, когда около 134 000 учеников начнут обучение в начальных классах. Несмотря на улучшившуюся ситуацию в реалшколах по сравнению с предыдущим академическим годом, гимназии могут столкнуться с самым значительным дефицитом учителей в предстоящем году, если не будут приняты контрмеры.

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