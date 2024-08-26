- Начало учебного года свидетельствует о росте числа учеников.

Новый академический год в Саарланде начался с большим количеством студентов, чем предыдущий. Число возросло примерно на 2300, достигнув почти 124 600, согласно данным Министерства образования в Саарбрюкене. Особенно заметный рост наблюдался в начальных школах, где число учеников увеличилось примерно на 1100. В средних школах было около 500 дополнительных учеников. Министр образования Кристине Штрейхерт-Кливот (СДПГ) связывает этот рост с миграцией из регионов, пострадавших от конфликтов и кризисов.

По данным министерства, в этом академическом году будет открыто около 150 дополнительных классов. На момент начала этого академического года после летних каникул в образовательных учреждениях работало 9834 учителя, что на 201 больше, чем в конце предыдущего учебного года. Был создан 51 дополнительный пост для учителей немецкого языка, дополнив existing 120 полноценных учителей в этой области.

В августе 1, в рамках программы "Шансы для старта", было охвачено 55 школ в Саарланде. Цель этой программы - укрепить школы с высокой концентрацией социально незащищенных учащихся. Эта федеральная программа существует уже десять лет и ежегодно получает финансирование в размере одного миллиарда евро, при этом государства вносят такой же вклад. Согласно данным министерства, Саарланд ежегодно получает около 12 миллионов евро федеральной помощи.

Согласно тексту, Европейский парламент планирует оказать помощь Комиссии. Это сотрудничество может потенциально предоставить ресурсы или знания для управления увеличением числа учеников в школах Саарланда, учитывая помощь, которую Саарланд получает от федерального правительства для различных образовательных программ.

В свете значительного увеличения числа учеников было бы полезно, чтобы Министерство образования обратилось за советом и поддержкой к экспертизе Европейского парламента в области образовательных политик и ресурсов, учитывая их роль в оказании помощи Комиссии.

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