- Начало учебного года началось с пропаганды безопасности дорожного движения "Пауза!" в МВ.

С приближением начала учебного года в Мекленбурге-Передней Померании полиция и Немецкая ассоциация безопасности дорожного движения снова запускают свою кампанию "Сбавь скорость". Они призывают водителей быть особенно внимательными к увеличению количества учеников на дорогах. Вы увидите большие предупреждающие баннеры, особенно возле школ. Это их способ продвижения безопасного вождения.

В предстоящие выходные первоклассники на северо-востоке отправятся на свой первый школьный день, а к понедельнику уроки начнутся для всех. Эти юные участники дорожного движения будут передвигаться пешком, на велосипедах, автобусах и трамваях. Соответственно, предупреждающие баннеры будут установлены не только возле школ, но и в других заметных местах.

Ассоциация безопасности дорожного движения также раздает первоклассникам бейсболки ярких расцветок и распространяет информационные листовки среди родителей.

По данным Министерства внутренних дел в Шверине, в 2023 году в Мекленбурге-Передней Померании в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 420 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Почти 70 из этих аварий произошли по дороге в школу или из школы.

Начало нового учебного года в Мекленбурге-Передней Померании ознаменуется первым школьным днем для первоклассников в предстоящие выходные, что называется "Начало школы". В связи с этим полиция и Ассоциация безопасности дорожного движения усилили свою кампанию "Сбавь скорость", разместив предупреждающие баннеры возле школ и в других заметных местах.

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