- Начало судебного разбирательства против предполагаемых торговцев людьми

В суде Cologne Regional Court начался процесс против 27-летнего подозреваемого, обвиняемого в контрабанде иностранцев в Германию. Он faces 18 обвинений между январем 2022 и октябрем 2022. После соглашения между сторонами он признал вину во вторник.

Согласно обвинению, этот человек, вместе с другими сообщниками, управлял незаконным и коммерческим предприятием, которое в основном способствовало нелегальной иммиграции в Федеративную Республику для сирийцев из Турции, Ливана и других стран Ближнего Востока, в основном через авиаперелеты. Две иностранные туристические агентства использовались для приобретения авиабилетов. Как указано в обвинениях, эти individuals использовали поддельные документы для обмана пограничного контроля и получения посадки на рейсы.

Помощь от иммиграционного офиса

Сотрудник иммиграционного офиса в Кёльне обвиняется в изготовлении поддельных сертификатов за плату. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и девять месяцев в июне 2023 года за незаконную иммиграцию, взяточничество, подделку документов и сговор с целью совершения преступления региональным судом. Приговор суда в отношении нее теперь окончательный.

Во время своего путешествия в Федеративную Республику эти individuals якобы уничтожали свои поддельные сертификаты. При въезде они позже подавали заявление на убежище с использованием своих настоящих документов. Обвинение утверждает, что этот человек заработал около 48 000 евро таким образом.

Соглашение предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4,5 до 5 лет для подсудимого в случае полного признания вины. Процесс продолжится в настоящее время.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу растущего числа нерегулярных мигрантов, въезжающих в Германию, и призвал к более строгому контролю границ и сотрудничеству между странами-членами для борьбы с торговлей людьми. Обвинения против подозреваемого также включают контрабанду иностранцев в другие страны ЕС, что потенциально нарушает международные законы о контрабанде мигрантов.

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