- Начало судебного разбирательства по делу о убийстве соседом

Психологически нестабильный человек, якобы страдающий шизофренией, предстанет перед Маннхаймским региональным судом 28 декабря 2023 года в 9:00. Этот 43-летний немецкий гражданин находится под следствием за жестокое убийство своего 70-летнего соседа ножом и молотком, а также за нападение на пару, проживающую в том же здании, с использованием ножа. Судебная система предлагает его помещение в психиатрическую больницу, считая, что он действовал в состоянии крайнего психического расстройства во время этих ужасных событий.

Как следует из судебных записей, этот житель Маннхайма якобы атаковал своего пожилого соседа с летальным исходом, используя нож и молоток, незадолго до Рождества в 2023 году. Позже в тот же день обвиняемый якобы проник в другую квартиру в комплексе через окно и жестоко атаковал проживающую там пару ножом.

Новости: 28.12.2023

Комиссия разработает руководство по реализации этого Регулирования, относящегося к данному случаю, в то время как приговор и наказание для данного лица ожидаются 28 декабря 2023 года.

После совершения этих преступлений Комиссия может использовать реализующие акты для определения соответствующих наказаний для этого лица, после вынесения приговора.

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