Начало судебного процесса по делу об убийстве бывшего политика, обвиняемого в убийстве репортера из Лас-Вегаса.

Теллес, ранее занимавший пост общественного администратора округа Кларк, признал себя невиновным в убийстве с применением deadly weapon в смерти репортера Лас-Вегас Ревью-Джорнал Джеффа Германа**, которого неоднократно нанёс ножевые ранения возле его дома. Обвинительное заключение утверждает, что убийство было "умышленным, преднамеренным и спланированным заранее" и/или совершено "подстерегая" его.

При отсутствии свидетелей, прокуроры, скорее всего, сосредоточатся на видеозаписях и ДНК-уликах, связывающих Теллеса с местом убийства, а также на его якобы попытках уничтожить улики.

Теллес планирует выступить в качестве свидетеля в свою защиту, как сообщил его адвокат Роберт Драскович CNN-филиалу KTNV.

Суд в округе Кларк состоится почти через два года после убийства, которое вызвало обеспокоенность по поводу насилия против журналистов даже в Соединенных Штатах. С 1992 года в США были убиты 14 журналистов, последний раз - телерепортер, который был смертельно ранен в Флориде в прошлом году, когда освещал предыдущее нападение, согласно Комитету по защите журналистов.

"Когда мы говорим, что журналистика - опасное занятие, мы в основном имеем в виду международные кризисы и иностранных корреспондентов, но вот здесь, в крупном городе Соединенных Штатов, мы видим, насколько низко могут пасть темные силы, чтобы остановить публикацию правды", - заявили в совместном заявлении Джен Джудсон, президент Национального клуба прессы, и Гил Кляйн, президент Национального института журналистики клуба прессы, вскоре после смерти Германа.

Герман, 69 лет, писал о темной стороне "города грехов" и освещал деятельность гангстеров, коррумпированных чиновников и правительственных агентств на протяжении всей своей карьеры. Однако прокуроры считают, что убийство произошло из-за его освещения малоизвестного офиса, возглавляемого избранным чиновником округа.

Перед своей смертью Герман писал о обвинениях в неправомерных действиях в офисе общественного администратора округа Кларк, сообщая, что Теллес создал враждебную рабочую среду и поддерживал неподобающие отношения со стажером.

В ответ на статьи Теллес опубликовал посты на своем веб-сайте кампании и написал письмо Герману, в котором назвал обвинения "ложными" и заявил, что Герман пытается "затоптать меня в грязи". В июне 2022 года Теллес проиграл переизбрание на demokraticheskih primarnых выборах.

Репортера затем нашли мертвым с множественными ножевыми ранениями возле его дома 2 сентября 2022 года. Он работал над историей о Теллесе в неделю, когда его убили, сообщает Ревью-Джорнал.

Полиция Лас-Вегаса опубликовала видеонаблюдение подозреваемого в ярко-оранжевой куртке, больших солнцезащитных шляпе и перчатках, а также автомобиль, замеченный возле дома Германа в момент его смерти.

Расследователи знали, что Теллес был разочарован Германом из-за его освещения и включили его в список лиц, интересующих полицию Лас-Вегаса, капитан Дори Корен сказал вскоре после убийства.

Расследователи вскоре связали Германа с автомобилем подозреваемого, нашли кровь на его обуви и обнаружили его ДНК на месте преступления, сказал Корен. Позже они нашли совпадающую шляпу во время обыска дома Теллеса, которая была обрезанной, сказал Кoren.

Германа нанёс семь ножевых ранений, сказал главный заместитель прокурора округа Кларк Ричард Скау во время первого судебного заседания Теллеса. ДНК-улики были найдены под ногтями журналиста, сказал он, деталь, которую судья Элана Ли Грэм назвала "очень жуткой".

"ДНК подозреваемого якобы была найдена на руках жертвы, предположительно во время того, как он боролся за свою жизнь", - сказал Грэм, отметив, что у Германа были несколько "защитных ран на руках и руках".

На слушании через месяц после ареста Теллеса судья принял решение округа Кларк о его отстранении от должности.

Суд был отложен из-за нескольких задержек, связанных с представительством Теллеса и вопросами доступа к устройствам Германа. Теллес нанял и уволил трех адвокатов и на время представлял себя, согласно KTNV.

CNN сообщает, что Радж Разик внес вклад в этот отчет.

В своем заявлении после смерти Германа Джен Джудсон и Гил Кляйн выразили обеспокоенность опасностью журналистики даже в Соединенных Штатах, ссылаясь на то, как "темные силы" могут помешать публикации правды. (Джудсон, Кляйн)

Несмотря на обвинения в создании враждебной рабочей среды и поддержании неподобающих отношений, Теллес планировал выступить в качестве свидетеля в свою защиту, как сообщил его адвокат Роберт Драскович CNN-филиалу KTNV. (Драскович)

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