- Начало строительству на трассе А1.

Сегодня утром началось строительство на A1 в Гамбурге, конкретно между туннелем Моорфлит и мостом Нордэльбе. Представитель Autobahn GmbH Nord подтвердил, что проект начался вовремя.

В течение следующих трех недель A1 от Гамбург-Билльштедт до Моорфлит в направлении Бремена будет сужаться. Вместо обычных трех полос автомобилистам будет доступно только две. Кроме того, в некоторые ночи будет доступна только одна полоса, как объявила Autobahn GmbH Nord. С завтрашнего утра ожидаются задержки в направлении Бремена.

Этот участок немецкой автомагистрали, расположенный в юго-восточной части Гамбурга, является одним из самых загруженных, через который проходит около 136 000 автомобилей в день, 21% из которых - грузовики. A1 служит путём для транспорта, идущего из Балтийского региона и Скандинавии, который проезжает через Гамбург через мосты Эльбы. Autobahn GmbH подтвердила, что этот участок последний раз проходил капитальный ремонт в 2008 году.

Во время строительства автомобилисты, направляющиеся в Бремен по A1, могут испытывать задержки из-за сужения полос между Гамбург-Билльштедтом и Моорфлитом. Этот участок автомагистрали, который нуждается в ремонте, ведет в Бремен, значительный город в Германии.

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