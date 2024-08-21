- Начало события видеоигры ознаменовано пиротехническими мероприятиями на тему игр.

Начало Gamescom в Koelnmesse 22 августа, куда приглашены все участники. Перед открытием мировой выставки видеоигр состоялось мероприятие "Opening Night Live" в один из вечеров вторника. На месте присутствовало более 5000 журналистов, создателей контента и посетителей. Более 600 000 геймеров смотрели шоу, ведущим которого был Джефф Кили (45), в прямом эфире. На сцене он и его спутники представили свежий материал из ожидаемых игр, таких как "Monster Hunter Wilds" и "Indiana Jones и Великий Круг".

Начало события: Серии стрелялок

Кили быстро перешел к первому игроку ночи, которого не слили в интернет: "Borderlands 4". Несмотря на то, что был показан неописанный трейлер без игрового процесса, фанаты узнали, что игра скоро появится в магазинах.

Переходя от одной серии стрелялок к другой, создатели Raven Software появились на сцене, чтобы поделиться коротким роликом из кампании "Call of Duty: Black Ops 6". Для игры в этой серии было показано неожиданно сдержанное содержимое, сосредоточенное на шпионаже, скрытности и проникновении. Действие серии стрелялок вернулось в конце, поразив зрителей своими потрясающими световыми и теневыми эффектами и тактической изобретательностью во время перестрелки.

Кинематографическое путешествие: "Dune Awakening" представляет песчаных червей

"Opening Night Live" затем отправился в космос с новым трейлером для "Dune Awakening". Эта видеоигра вдохновлена романами Франка Герберта, но рассказывает свою собственную историю. Зрителей ждала последовательность действий, за которой последовало объяснение концепции игры. Игроки отправляются на пустынную планету Арракис и их цель - выжить. Игроки могут объединиться с другими, чтобы основать свои поселения или захватить существующие. На вертолете или путем торговли с враждующими фракциями игроки могут исследовать Арракис дальше. В конце концов, появляются легендарные песчаные черви, предлагающие помощь в бою. Игра запланирована к выходу на ПК в начале 2025 года.

От песчаных бурь внимание переключилось на "Monster Hunter Wilds". Один из продюсеров вышел на сцену вместе с переводчиком и показал новый японский трейлер, дающий представление о сюжете игры. В ролике была показана битва против монстра, демонстрирующая боевых животных, которых игроки могут взять с собой на охоту на монстров. К радости зрителей, была представлена одна из популярных серий приготовления еды, фирменный элемент серии.

Netflix анонсирует сиквел "Squid Game"

Netflix потряс публику, объявив сиквел инди-серии игр "Monument Valley". Потом они показали игру, основанную на своем хите "Squid Game". В игре "Squid Game: Unleashed" игроки должны избегать лавы, цезаревых сечений и других противников.

Ведущий Джефф Кили затем пригласил на сцену Питера Молинью (65), создателя "Black & White", чтобы представить "Masters of Albion" для ПК, над которым 20 разработчиков работали три года. Видео начинается с дрожащей поездки камеры через средневековую деревню. Днем игроки могут готовить для villagers, управлять деревней или проектировать здания. Ночью villagers должны отражать атаки монстров и защищать деревню.

Супергеройская битва: "Marvel Rivals" и "Batman: Arkham Shadow"

Фанатам супергероев предстояло увидеть трейлер hero shooter "Marvel Rivals", в котором Капитан Америка и Зимний солдат сражаются друг с другом. Доктор Дум появился ненадолго, и было объявлено, что игра выйдет 6 декабря. Другой трейлер раскрыл VR-игру "Batman: Arkham Shadow" для Meta Quest 3. В игре игрокам предстоит надеть костюм Бэтмена, пролететь над Готэм-сити и сразиться с злодеями. Работа детектива занимает центральное место в игре, где Бэтмен должен поймать знаменитого "Короля крыс".

Режиссер "Deadpool" запускает серию, основанную на видеоиграх

Режиссер "Deadpool" Тим Миллер (59) совершил еще один шокирующий анонс. Он объявил серию "Secret Level" в сотрудничестве с Prime Video, которая дебютирует на потоковом сервисе 10 декабря. В сериале будет 15 эпизодов, основанных на различных играх, в том числе "God of War", "Ghosts of Tsushima", "Armored Core" и классической ролевой игре "Dungeons & Dragons".

Перед закрытием "Opening Night Live" на экраны появилась легендарная фигура из истории кино: Индиана Джонс. Был представлен новый игровой материал для приближающейся игры "Indiana Jones и Великий Круг" - с любимыми фанатами элементами из серии фильмов, такими как исследование руин, сбор артефактов или даже драки. Как и ожидалось, в клипе появился катящийся камень, которого археолог должен избежать. Игра выйдет 9 декабря для ПК и платформ Xbox, а версия для PlayStation 5 запланирована на весну следующего года.

Последним анонсом вечера был короткий трейлер "Mafia: The Old Country". Видео раскрыло немного подробностей о новой части серии "Mafia" - действие происходит в Сицилии в 20 веке.

Фанаты "Squid Game" были в восторге, когда Netflix анонсировал сиквел своего хита, в котором представлены подобные вызовы, но с усилением хаоса в игре под названием "Squid Game: Unleashed". В новой игре игрокам предстоит проверить свои навыки, чтобы избежать опасных препятствий и противников.

В мире киноадаптаций режиссёр Тим Миллер (59) сотрудничал с Prime Video, чтобы создать сериал под названием "Секретный уровень", основанный на различных популярных видеоиграх, в том числе любимой режиссёра "Дюнагонов и драконов".

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