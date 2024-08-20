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Начало шоу перед тысячами зрителей на Gamescom

В эпоху цифровых технологий будущее игровой индустрии обещает многообещающее, несмотря на текущую турбулентность. Однако на Gamescom сохраняется оптимизм, и грандиозные игры чествуются.

 and  Viktoriya Miller
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Вход на выставку Gamescom в Кёльне украшает ее эмблема: В прошлом году мероприятие посетило более...
Вход на выставку Gamescom в Кёльне украшает ее эмблема: В прошлом году мероприятие посетило более 320 000 человек из разных уголков мира, а в этом году ожидается превзойти эти цифры.

- Начало шоу перед тысячами зрителей на Gamescom

Начало Gamescom, крупнейшей в мире выставки видеоигр и компьютерных игр, состоялось при участии около 4000 зрителей, которые стали свидетелями презентации ряда предстоящих игр в выставочном центре Кёльна.

В рамках сегмента "Opening Night Live" зрителям была представлена ​​поездка по историческим местам, мрачным современным сценам и пугающим апокалиптическим видениям, где героям приходится сражаться с злыми силами. Были показаны трейлеры игр "Kingdom Come Deliverance II" про средневековых рыцарей, "Call of Duty: Black Ops 6" - шутера и "Dying Light: The Beast" - фестиваля уничтожения зомби.

В игре "Dune Awakening" участники сражаются за выживание на пустынной планете Арракис, а затем преследуют власть и влияние. Эта игра обещает заинтересовать поклонников фильмов, которые ранее видели песчаных червей на экране, а теперь смогут увидеть их на компьютерных экранах.

На выставке были представлены известные американские компании, в том числе Amazon Prime с серией "Secret Level" и Netflix с "Squid Game: Unleashed". В игре "Batman: Arkham Shadow", вдохновленной комиксами, для получения оптимального опыта требуется шлем виртуальной реальности Quest 3, принадлежащий Meta.

Возвращение в прошлое состоялось с игрой "Civilization VII", впервые представленной в 1991 году. Ее креативный директор Эд Бич похвалил игроков за их путешествие по истории, в ходе которого они создавали свои цивилизации на сцене.

Тим Миллер, продюсер "Secret Level", был тронут на сцене: "Мы просто не можем насытиться видеоиграми". Серия плавно сочетала различные миры видеоигр.

После вечернего мероприятия утром в среду открылись двери в другие выставочные залы, предоставив доступ к стендам различных компаний.

Gamescom как популярное событие

Gamescom является публичной торговой ярмаркой с платными билетами, на которую съезжаются многочисленные представители отрасли для сетей и заключения сделок. Билеты на субботу уже раскуплены, и мероприятие заканчивается в воскресенье.

В прошлом году на событии присутствовало около 320 000 посетителей из разных стран, и в этом году ожидается, что количество посетителей превзойдет эту цифру. Самое высокое количество посетителей было в 2019 году - 373 000, но затем произошло снижение из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, прогнозы на этот год оптимистичны, с расширением предложений: более 1400 экспонентов из 64 стран представляют новые видео- и компьютерные игры, технические инновации и услуги, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Гейф Кили, хозяин мероприятия, признал, что отрасль в настоящее время сталкивается с вызовами. Многие, в частности, небольшие студии, испытывают экономические трудности. После COVID-19 спрос на игры упал, а производственные затраты возросли, что отпугивает инвесторов.

Согласно блогу "Game Industry Layoffs", в этом году в отрасли было уволено около 11 540 человек по всему миру, что немного больше, чем 10 500 человек, уволенных в прошлом году. Несколько независимых студий в Германии также закрылись.

Посетители Gamescom были взволнованы узнать о новой компьютерной игре "Dying Light: The Beast", в которой игроки могут участвовать в фестивале уничтожения зомби. Среди всего этого волнения многие посетители также проявили интерес к предстоящему выпуску компьютерной игры "Kingdom Come Deliverance II", игры про средневековых рыцарей.

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