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Начало школы в МВ: Улучшение преподавания немецкого языка и математики для учеников начальных классов

Каникулы, продолжившиеся шесть недель, подходят к концу. Порядок школьного расписания восстановлен для более 160 000 детей и подростков в Мекленбурге-Передней Померании.

 and  Melissa Williams
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Несмотря на долго задерживающееся летнее тепло, которое располагает к плаванию, в MV возобновились академические занятия для учеников, что標ibl signifies the return of the school routine

- Начало школы в МВ: Улучшение преподавания немецкого языка и математики для учеников начальных классов

Следуя за шестинедельным летним перерывом, поразительные 164 200 учащихся в Мекленбурге-Передней Померании начали новый учебный год в понедельник. Среди них было 14 500 первоклассников, которые отметили свой школьный дебют в субботу. Для этих юных учеников ежедневная поездка в школу - это новое приключение. Министр образования Simone Oldenburg (от Левых) призвала всех участников дорожного движения проявлять особую осторожность.

Полиция объявила о мерах безопасности на школьных маршрутах

Полиция штата заявила о намерении уделить особое внимание безопасности на школьных маршрутах и правилам обгона в сентябре. С помощью целевых проверок, особенно возле школ или остановок автобусов, они хотят повысить осведомленность о безопасности дорожного движения. Родители первоклассников призываются учить своих детей важности безопасного и ответственного поведения на дорогах, согласно заявлению.

Поездка в школу представляет собой более высокий риск аварий для многих детей. Неопытность часто затрудняет полное понимание дорожных опасностей и непредсказуемое поведение. Поэтому водители должны проявлять особую бдительность и вежливость, настаивает полиция. "Все мы можем сотрудничать, чтобы наши дети безопасно добирались до школы и возвращались домой невредимыми", - подчеркнули они.

Согласно Министерству внутренних дел в Шверине, в 2023 году в Мекленбурге-Передней Померании в дорожно-транспортных происшествиях пострадали около 420 детей в возрасте от 6 до 14 лет, при этом около 70 из этих инцидентов произошли по дороге в школу или из школы.

Новые образовательные инновации

Министр Oldenburg подчеркнул некоторые новые образовательные подходы. С 2024/2025 учебного года будет внедрена программа чтения во всех классах начальной школы, выделяя 20 минут каждый день на практику чтения. В ответ на очевидные пробелы, ученики начальной школы 3-го и 4-го классов теперь будут иметь дополнительный час немецкого языка и дополнительный час математики в неделю.

Программа Startchancen поможет учащимся из неблагополучных семей. Oldenburg упомянул, что 72 школы в 70 местах получают федеральные средства в размере €17 миллионов в год. Также будет усилена подготовка по оказанию первой помощи и ориентация на карьеру. В тот же день около 36 400 учащихся общеобразовательных и частных профессиональных школ начали свой новый учебный год.

Уроки в новых школьных структурах

Министр Oldenburg также подчеркнул, что государство и муниципалитеты продолжают свою кампанию по строительству школ. Более 40 проектов строительства школ с общими инвестициями около €200 миллионов были завершены или близки к завершению в этом году, и еще 24 находятся в стадии реализации.

В строительство Europaschule в Хайгеноу (район Людвигслуст-Пархим) было инвестировано €22,5 миллиона, более €9 миллионов - в расширение региональной школы "Роберт Кох" в Гримме (район Передняя Померания - Рюген). Строительство региональной школы "Кете Кольвиц" в Бютцове (район Ростока) обошлось в €30 миллионов. С 2024 по 2027 год будет инвестировано еще €400 миллионов в новые здания и ремонт школ, €100 миллионов от государства и €300 миллионов от муниципалитетов.

Нехватка учителей остается постоянной проблемой

Тем не менее, обеспечение преподавательского состава по-прежнему является проблемой во многих районах. Согласно профсоюзу образования и науки (GEW), рынок труда учителей в МВ остается конкурентоспособным. Недавно председатель GEW в штате Nico Leschinski подчеркнул, что все еще более 370 вакансий учителей и 65 руководящих должностей остаются незаполненными.

Тяжелый трафик во время школьных часов пик может усугубить риск аварий для неопытных первоклассников. Поэтому крайне важно, чтобы водители проявляли особую осторожность и соблюдали все дорожные правила возле школ.

Кроме того, значительные инвестиции в новые школьные структуры, такие как Europaschule в Хайгеноу, направлены на создание более безопасной и благоприятной среды для обучения этих молодых учеников.

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