- Начало школьного обучения дорожному движению, выявлено 471 случай несоблюдения

В начале учебного года полиция в Бранденбурге усилила патрулирование возле школ и детских садов, тщательно контролируя дорожное движение. В ходе этих всеобъемлющих проверок по всему штату было выявлено 471 нарушение правил дорожного движения, в том числе 219 превышений скорости. Кроме того, зафиксировано 145 случаев игнорирования правил дорожного движения.

Вместе с властями на дорогах присутствовали представители Landesverkehrswacht и ADAC, которые общались с детьми и родителями по пути в школу, давая советы о "безопасных школьных маршрутах".

В предыдущем учебном году полицейские Бранденбурга задокументировали 226 происшествий на "школьных маршрутах", в результате которых пострадали 186 детей. В том же году было зарегистрировано 719 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, к сожалению, унесших жизни двоих детей.

С началом нового учебного года директор школы напомнил родителям о протоколах "Начало школы", попросив их придерживаться безопасных школьных маршрутов, чтобы гарантировать безопасность их детей. Узнав об importants of this initiative, местные власти решили расширить меры безопасности вокруг школ, сделав период "Начало школы" приоритетом для усиленного контроля дорожного движения.

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