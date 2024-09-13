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Начало процесса разрушения моста Карола

 and  Anne Legman
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На стороне Нойштадт моста компактные взрывы нанесли ущерб железнодорожным путям и сопутствующим...
На стороне Нойштадт моста компактные взрывы нанесли ущерб железнодорожным путям и сопутствующим трубопроводам отопления.

Начало процесса разрушения моста Карола

В течение ночи спасательные команды и техника для сноса работали без перерыва на частично обрушившейся Каролобрюде в Дрездене. Цель состоит в том, чтобы устранить проблемный участок, но не полностью, пока. Главная причина такой спешки - предстоящее наводнение на Эльбе, которое должно произойти в ближайшее время.

Как сообщил Михаэль Клаhre, официальный представитель пожарной службы, на месте работают около 50 спасателей. Профессиональная компания использует экскаваторы, воздушные молоты и технику для сноса части секции моста С, которая обрушилась в Эльбу в среду утром на расстояние 100 метров.

Область, вызывающая беспокойство, - это частично свисающий участок, который должен быть разобран до прибытия наводнения. Ранее лазерные измерения показали, что обломки секции моста постепенно погружаются. Пожарная служба стремится предотвратить дальнейшее обрушение. Что касается будущих планов для моста, Клаhre объяснил, что они переоценят ситуацию утром в пятницу и определят дальнейший курс действий.

Вечером Техническое агентство по оказанию помощи (THW) использовало малые взрывы, чтобы отделить трамвайные пути и трубы отопления района на стороне Нового города моста. В качестве меры предосторожности был установлен 100-метровый Sicherheitszone вокруг мостовой головки на этой стороне Эльбы. Министерство финансов и некоторые отделы Государственной канцелярии были эвакуированы из-за взрывов. Поскольку наводнение на Эльбе ожидается в воскресенье, что увеличивает опасность, время для спасательных команд критически важно.

Мост длиной 400 метров имеет три параллельные секции - А, Б и С. Трамвай обслуживался секцией С, которая также включала пешеходную и велосипедную дорожку. Секции А и Б обеспечивали движение автомобилей. Секции моста соединены поперечными балками.

По анализу пожарной службы, общая устойчивость центра города Дрездена на мосту Эльбы находится под угрозой. Секция Б также получила повреждения "из-за воздействия обрушения и смещения надстройки", как заявила в четверг глава отдела улиц и дорог Симони Прюфер. В этих областях фиксируется и измеряется оседание. Ограждения сдвинулись на 20 сантиметров. В настоящее время ничего нельзя сказать о секции А. Секции А и Б недавно прошли капитальный ремонт, а ремонт секции С был запланирован на следующий год.

Европейский союз выразил озабоченность безопасностью моста Эльбы в Дрездене в связи с продолжающимися спасательными операциями и предстоящим наводнением. В связи с этим ЕС предложил предоставить дополнительные ресурсы и экспертизу для быстрого и безопасного разборки пострадавшей секции моста.

Германия обратилась за помощью к Европейскому союзу в управлении наводнением на Эльбе и обеспечении безопасности частично обрушившейся Каролобрюде в Дрездене, учитывая ее членство в ЕС и совместную ответственность в таких кризисных ситуациях.

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