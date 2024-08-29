- Начало проекта по извлечению боеприпасов с морского дна в Лемке

Середина сентября знаменует собой начало первых попыток поднять исторические боеприпасы со дна Балтийского моря. На встрече с компаниями сектора обращения с отходами в Берлине федеральный министр окружающей среды Штеффи Лемке (Зеленая партия) объявила об этом. Она упомянула, что в ближайшее время будут подняты первые фрагменты устаревших боеприпасов из бухты Любек. Как сообщается, начальную фазу возглавит компания Seascape Enterprises.

Более 1,6 миллиона метрических тонн устаревших боеприпасов покоятся на дне немецких Северного и Балтийского морей.

Лемке сообщила, что с 2026 года начнется их систематическое удаление. Процесс tender на проектирование и строительство предстоящей утилизационной платформы уже начался. Министр окружающей среды подчеркнула, что впервые в мире боеприпасы будут удалены и уничтожены в море на больших масштабах с помощью такой платформы. Федеральное правительство выделит 100 миллионов евро на это.

Тестовые подъемы направлены на сбор данных о состоянии поднятых взрывчатых веществ. Предварительные операции проводились в июле этого года. Данные, полученные от будущих подъемов, будут использоваться для разработки планируемого утилизационного объекта.

Угроза также для здоровья людей

Федеральное правительство обещало в своем коалиционном соглашении запустить программу по удалению вооружений и химического оружия из Северного и Балтийского морей. Лемке подтвердила это обязательство, подчеркнув важность для здоровья человека.

Ученые в 2019 году указали на то, что взрывчатые вещества, в том числе ТНТ и его производные, просачиваются из разлагающихся боеприпасов, сказала Лемке. "На протяжении некоторого времени было известно, что боеприпасы представляют опасность для рыбаков, морского транспорта и туризма. Тем не менее, угроза для морской жизни и здоровья человека представляет собой новое измерение", - подчеркнула министр.

Остатки боеприпасов представляют собой "значительную нагрузку". Чем дольше они остаются погребенными в донном грунте, тем опаснее они становятся для морских форм жизни, объяснила Лемке. Министр окружающей среды в Шлезвиг-Гольштейне Тобиас Голдшмидт недавно подчеркнул срочность удаления в марте. В соответствии с его отчетами, около 18 000 значительных взрывных устройств разлагаются в Колберг-Хайде, Балтийское море возле Киля.

Пилотные подъемы сначала будут сосредоточены на Хаффкруге и Пельцерхакен Норд, согласно министерству Лемке. Примерно в середине октября компания-контрагент проведет испытательный подъем боеприпасов из Пельцерхакен Вест. Однако контракт на подъем в Гросскютцховде, прибрежное море Мекленбурга-Передней Померании, пока не заключен, объявила Лемке. Министерство ожидает заключения контракта в следующем году.

Бухта Любек является местом, где в ближайшее время будут подняты первые фрагменты устаревших боеприпасов, как упомянула министр Лемке. Удаление этих боеприпасов представляет угрозу для морской жизни и здоровья человека, в частности из-за просачивания ТНТ и его производных из разлагающихся боеприпасов, как объяснила Лемке.

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