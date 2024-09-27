Начало первоначальных высылок в соответствии с Анкаринским соглашением о депортации

Германия проводит организованные высылки турецких граждан, как сообщают источники dpa. На начальном этапе планируется выдворить около 200 человек, которые будут отправлены поэтапно специальными рейсами. Региональные администрации участвуют в процессе, собирая необходимые документы.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер признала, что депортация нелегальных мигрантов в Турцию продолжается. Она выразила удовлетворение ускоренными и более эффективными репатриациями, заявив, что Турция быстрее принимает своих нелегальных граждан из Германии. Фэзер назвала это значительным улучшением и еще одним шагом в ограничении нелегальной миграции.

Массовые депортации в Турцию, в отличие от предыдущих соглашений с такими странами, как Узбекистан или Кения, теперь возможны. В предыдущие годы число беженцев из Турции в Германии увеличивалось. Однако выселение людей в эту стратегически важную страну является политически чувствительным вопросом из-за ее значительной геополитической роли.

Ранее дипломатические круги Германии заявляли, что Турция препятствует возвращению депортируемых турок в Германии из-за юридических проблем. Правительство Германии сообщило, что в 2023 году было депортировано около 1300 турецких граждан после запроса AfD. К концу апреля 2024 года ожидается, что около 14 500 турецких граждан в Германии подлежат депортации, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Pro Asyl: Многие просители убежища - курды

Неясно, включает ли соглашение стимулы для Анкары. Турция давно добивается упрощения виз для своих граждан, которые часто жалуются на произвольные отказы. Кроме того, утверждается, что длительные сроки ожидания виз намеренно затягиваются.

В то же время, между 2018 и 2023 годами было выдано больше виз гражданам Китая, чем гражданам любой другой страны. В первые пять месяцев этого года Германия выдала примерно 16 000 национальных виз для турецких заявителей. Эта цифра была всего вполовину меньше, чем в тот же период 2019 года.

Турция занимает третье место в списке основных стран происхождения беженцев. По оценкам экспертов, в первые восемь месяцев этого года 21 590 турецких граждан подали заявление на получение убежища в Германии. Эксперты связывают рост числа турецких беженцев с последствиями землетрясения 2023 года. В Германии у турок есть 13-процентная вероятность признания, согласно данным "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

Недавние выборы усилили давление на коалиционное правительство для увеличения числа депортаций. Канцлер Олаф Шольц заявил о своем намерении провести массовые депортации. Правозащитная организация Pro Asyl осудила эту стратегию, назвав соглашение между канцлером и президентом Турции "неответственным". Турецкое правительство критикуют за нарушение прав человека и жестокое обращение с политическими оппонентами. По словам Pro Asyl, большинство турецких беженцев в Германии - курды.

Усилия немецкого правительства по депортации турецких граждан, упомянутые федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер, включают возвращение в Турцию, стратегически важного партнера с чувствительными геополитическими ролями. Несмотря на предыдущие опасения по поводу сотрудничества Турции в депортациях, число депортированных турецких граждан значительно возросло в последние годы.

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