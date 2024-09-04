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Начало переговоров о создании коалиции в Тюрингии: на этой неделе соберутся политические организации

После выборов в Ландтаг Тюрингии политические партии в этом неделе начинают диалог для изучения возможных вариантов коалиции. Лидер кандидат ХДС Марио Войт в среду в Эрфурте сказал, что есть предварительные "встречи для начала разговора" с союзом Сахры Вальгенкнехт (Сойюз 90/Зеленые) и СДПГ, не...

 and  James Williams
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Начало переговоров о создании коалиции в Тюрингии: на этой неделе соберутся политические организации

ХДС считает своей обязанностью сформировать коалицию как можно скорее и установить "стабильное управление", как заявил Вайгт прессе. Первоначальные переговоры с БСВ и СДП должны сосредоточиться на уточнении основных принципов для любых последующих шагов. Лидер БСВ Катарина Вольф и лидер СДП Георг Мауэр подтвердили предстоящие встречи с ХДС, подчеркнув, что это еще не предварительные переговоры.

Формирование правительства в Тюрингии после выборов в земельном парламенте в воскресенье оказалось сложной задачей из-за сложных соотношений большинства. Партия "Альтернатива для Германии" (АфД), признанная экстремистской офисом по защите конституции Тюрингии, лидирует с большим отрывом. Однако ни одна из других партий не хочет формировать коалицию с ней. ХДС занимает второе место, за ней следуют БСВ и Левые. СДП удалось сохранить место в земельном парламенте, но не Зелёные и FDP.

В этой ситуации основное внимание уделяется формированию коалиции между ХДС, БСВ и хотя бы одной другой партией. Троепартийная коалиция ХДС-БСВ-СДП не будет достаточной для нового земельного парламента, но троепартийный альянс между ХДС, БСВ и Левыми будет. Однако ХДС отвергает сотрудничество с Левыми из-за разногласий по вопросу о разрешении.

Внутри ХДС есть сомнения в отношении коалиции с БСВ, которая отделилась от Левых всего несколько месяцев назад и до сих пор имеет неясную программу. Председатель БСВ Вальдемар Роттхаек связывает коалиции на уровне земли с требованиями в области внешней и безопасности, такими как противодействие развертыванию американских ракет средней дальности в Германии.

В качестве альтернативы рассматривается возможность создания меньшинственного правительства, возглавляемого ХДС, которое будет опираться на偶尔 поддержку других партий. Левые выразили общую поддержку. Председатель Левых в земле Кристиан Шафт заявил в Эрфурте в среду, что их партия стремится к "стабильным условиям".

Вайгт проигнорировал критику внутри ХДС в отношении переговоров с БСВ. ХДС Тюрингии, сказал Вайгт, единогласно решило провести необходимые переговоры для установления стабильного правительства. "Основные убеждения" ХДС не ставятся под угрозу, добавил он, и "мировую политику" не решат в Эрфурте, имея в виду требования БСВ в области внешней политики.

В среду оставалось неясным, будет ли сам Роттхаек участвовать в переговорах ХДС-БСВ в Тюрингии. Вайгт заявил о готовности к встрече, если Роттхаек заинтересован в обсуждении региональных вопросов, таких как финансовое выравнивание общин. "Здесь нет политики исключения", - сказал он. Однако первым шагом будет встреча с главным кандидатом БСВ в Тюрингии Вольф.

Вольф ожидает встречи, на которой будет присутствовать Роттхаек, но не ожидает его участия в более поздних раундах переговоров в настоящее время. Роттхаек ранее четко заявил, что соглашения будут достигнуты на переговорах на "тюрингском уровне".

В споре о требованиях БСВ в области внешней политики Вольф намекнула на возможный компромисс. Формулировки могут быть "постоянно выгравированы" в потенциальном соглашении о коалиции, чтобы подчеркнуть сильную поддержку Тюрингией дипломатических решений конфликта на Украине на федеральном уровне, предложила она. Вопросы войны и мира также волнуют людей в Тюрингии, делая их "местным вопросом".

В настоящее время партии, в том числе ХДС, БСВ и СДП, ведут переговоры о формировании коалиции после сложной поствыборной ситуации в Тюрингии. Несмотря на сомнения внутри ХДС, они готовы вести переговоры с БСВ, чтобы установить стабильное правительство, хотя коалиция с Левыми не является вариантом из-за разногласий.

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