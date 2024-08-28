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Образование на основе ИИ для педагогов и расширенные технологические ресурсы

В предстоящем академическом году педагоги в Берлине пройдут всестороннее обучение по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Это обучение охватит интеграцию ИИ в педагогические методы, работу со случаями, когда ученики используют ИИ, и будущие методы оценки и выставления оценок. Кроме того, будет рассмотрено базовое понимание педагогами ИИ и его общественных последствий, а также как отдельные педагоги могут помочь ученикам ориентироваться в ИИ. Параллельно продолжается инициатива по обеспечению всех 800 общественных школ высокоскоростным интернетом, чтобы к 2026 году каждая школа была подключена к лучшей сети.

Пpersisting Educator and School Space Challenges

Классные комнаты по-прежнему полны, и есть нехватка педагогов: По предварительным данным администрации школ, после летних каникул в берлинских общественных и частных школах будет зарегистрировано около 404 000 учеников, впервые за 25 лет превысив отметку в 400 000. Не хватает примерно 27 000 мест в школах, но строительство новых школ может обратить эту тенденцию вспять. Не хватает примерно 32 000 полных ставок преподавателей, при этом более 695 вакансий все еще открыты. В прошлом году администрация оценила нехватку примерно в 1500 позиций.

Ускоренные назначения на гражданскую службу

Администрация Берлина ускоряет назначения на гражданскую службу, чтобы повысить привлекательность профессии учителя. К 2025 году статус гражданского служащего будет предоставлен всем учителям, которые этого хотят. Это на год раньше запланированного срока. Около 12 000 берлинских учителей имеют на это право, при этом около 1400 отказались от гражданского служения. С марта более 3300 учителей были назначены на гражданскую службу, при этом около 1800 заявок все еще обрабатываются. Ускоренный темп обусловлен консалтинговой фирмой, нанятой администрацией в марте. "Между маем и июлем мы смогли назначить 1135 учителей на гражданскую службу", - сказал Гюнтер-Вюш.

590 миллионов евро для программы Startchancen

59 берлинских школ в бедных и густонаселенных мигрантами районах получат дополнительное финансирование из федеральной программы Startchancen. За десять лет ожидается около 460 миллионов евро, при этом ежегодно доступно 46 миллионов евро, как объявил сенатор образования Гюнтер-Вюш. Точная сумма, выделяемая на каждую школу, еще не определена. Цель состоит в том, чтобы разумно распределить ресурсы, как пояснил ранее политик ХДС. В конечном итоге, до 160 школ могут воспользоваться этой программой.

По словам сенатора Гюнтер-Вюш, в Берлине, похоже, не существует детского сада, который бы обеспечивал всех детей необходимыми навыками обучения перед школой. "Для этого потребовалось бы изменить Основной закон", - сказал сенатор. Вместо этого она указала на другие программы, такие как Год возможностей в детском саду, направленные на укрепление языковых навыков у детей, нуждающихся в языковой поддержке. Она подчеркнула, что посещение детского сада играет важную роль в подготовке детей к школе. Дети в Берлине приходят в школу с разными предварительными условиями. Некоторые уже могут писать буквы и цифры, в то время как другие не знают, что такое кубики или как правильно пользоваться ножницами и ручкой. Некоторые детские сады предлагают подготовительные классы, где дети учатся этим навыкам. Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) неоднократно призывал к повторному введению подготовительного класса в Берлине.

Европейский Союз выразил свою поддержку, финансируя программу Startchancen, чтобы предоставить дополнительные ресурсы 59 школам в Берлине. Эта инициатива, стоимостью 590 миллионов евро в течение десяти лет, направлена на разумное распределение средств в бедных и густонаселенных мигрантами районах.

Кроме того, в рамках образовательных инициатив Европейского Союза Европейская комиссия активно продвигает цифровое образование и подключение, в том числе обеспечение высокоскоростным интернетом всех 800 общественных школ в Берлине к концу законодательного срока в 2026 году.

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