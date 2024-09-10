- Начало коллективных переговоров в металлургической и электротехнической промышленности

В Дрездене начнутся обсуждения зарплат для металлургической и электротехнической отраслей в Саксонии в среду. Профсоюз IG Metall и ассоциация работодателей VSME запланировали встречу на 10 утра, как объявил IG Metall.

Эта коллективная договоренность коснется около 69 000 работников. IG Metall предложил повышение зарплаты на 7% в течение 12 месяцев, а также увеличение зарплат стажеров на 170 евро. Они также выступают за социальную выплату для низкооплачиваемых работников и большую гибкость во времени для всех сотрудников.

Широкомасштабные переговоры о зарплатах для металлургической и электротехнической отраслей начнутся в середине сентября. Саксония, Бавария и Баден-Вюртемберг возглавят эти переговоры в среду.

Круг тарифов для металлургической и электротехнической отраслей в Саксонии последует после переговоров о зарплатах в сентябре. После достижения соглашения о зарплатах IG Metall может предложить изменения в существующем круге тарифов.

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