Начало кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе

В центре Газы сегодня утром стартовала инициатива по защите десятков тысяч детей от полиомиелита. Снимки с пресс-конференции, проведенной здравоохранением, подконтрольным ХАМАС, показывают некоторых детей, получающих первую дозу. Корреспонденты Ассошиэйтед Пресс заметили около десяти младенцев, вакцинированных в больнице Нассер в Хане-Юнисе вчера.

После недавнего случая паралича от полиомиелита есть опасения вспышки заболевания. Цель состоит в том, чтобы в ближайшее время привить сотни тысяч детей, с временными перемириями, которые облегчат это.

Израиль и Всемирная организация здравоохранения объявили, что вакцинация начнется в воскресенье утром после объявления перемирия, с целью привить около 640 000 детей в Газе.

Эта трехдневная кампания в центре Газы будет проходить в течение перемирия с 6:00 до 15:00. Если потребуется, это перемирие может быть продлено на дополнительный день, как предложил представитель ВОЗ в палестинских территориях Рик Пиперкорн. После координации с израильскими властями инициативы также продолжатся во время подобных перемирий в южном и северном Газе.

Реализация такой кампании в Газе, несомненно, представит вызовы. По оценкам ООН, около 65% дорожной сети в прибрежной зоне находятся в плохом состоянии. Кроме того, из 36 больниц в Газе 19 не работают. В пятницу Пиперкорн сказал, что, в отличие от других регионов, ВОЗ не может лично раздавать вакцины в домах в Газе.

Несмотря на продолжающиеся tensions, ВОЗ и Израиль согласовали временное перемирие, чтобы провести "войну с полиомиелитом" в Газе. Совместная инициатива направлена на вакцинацию более 640 000 детей, поскольку растут опасения широкой вспышки полиомиелита после недавних случаев.

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