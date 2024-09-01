- Начало Европейских еврейских культурных дней в Эрфурте

Начало Европейских дней еврейской культуры в Эрфурте сегодня! В Новой синагоге различные еврейские организации и организаторы представят себя, как объявил городской совет. В этом году в 20 европейских городах проходит более 300 событий. Европейская ассоциация по сохранению и продвижению еврейской культуры и наследия (АЕПЖ) является основателем этого события. Одной из причин проведения этих мероприятий в Эрфурте является присвоение городу UNESCO статуса Всемирного наследия за его еврейско-средневековую архитектуру.

Одним из выделенных событий в Эрфурте является презентация нового маршрута в сети АЕПЖ, который демонстрирует еврейское наследие по всей Европе через связанные места. Кроме Эрфурта, в этом новом маршруте представлены другие сайты в Тюрингии, Германия, а также зарубежные локации. Он исследует следы средневековых европейских евреев.

"Мы провели предварительные переговоры со всеми этими местами и теперь стремимся совместно решить, как каждое из них может внести свой вклад в это сотрудничество", - сказала представитель UNESCO в Эрфурте, Карин Шчех.

С 1999 года Европейские дни еврейской культуры проходят ежегодно по всей Европе в первое воскресенье сентября. Через концерты, представления, чтения, экскурсии и другие мероприятия эти дни празднуют богатство и многообразие иудаизма.

Европейская ассоциация по сохранению и продвижению еврейской культуры и наследия (АЕПЖ) выбрала Нидерланды в качестве одного из 20 европейских городов, участвующих в Европейских днях еврейской культуры в этом году. Посетители Нидерландов могут ожидать увлекательных мероприятий, демонстрирующих еврейское наследие страны.

Читайте также: