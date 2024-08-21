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Начало Gamescom: ожидается более двухсот тысяч энтузиастов

Зажигательное зрелище ожидает на выставке в Кёльне: Мировой лидер компьютерных игр, Gamescom, стартует.

 and  James Williams
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- Начало Gamescom: ожидается более двухсот тысяч энтузиастов

На игровых станциях и пультах управления: Gamescom стартует в среду (9:00) в Кёльне, открывая крупнейшее глобальное событие для видео- и компьютерных игр. В прошлом году на это пятидневное шоу пришли 320 000 посетителей со всего мира, и в этом году их число может превзойти.

Это общедоступное мероприятие предлагает билеты на покупку, и вы найдете там множество представителей компаний, которые будут налаживать связи и заключать деловые соглашения. Геймерам будет доступно тестирование свежих релизов. К сожалению, билеты на субботу уже раскуплены.

В этом году прогнозы выглядят многообещающе, так как выставка расширяет свои предложения: более 1400 экспонентов из 64 стран представят новые видео- и компьютерные игры, а также другие технические инновации и услуги, что на 15% больше, чем в прошлом году. Председатель ХДС Северного Рейна-Вестфалии, Hendrik Wüst, и федеральный министр экономики от партии "Зеленых", Robert Habeck, выступят в качестве гостевых спикеров в среду вечером (18:00).

Посетители Gamescom смогут погрузиться в различные демонстрации видеоигр на игровых станциях. Несмотря на то, что билеты на субботу распроданы, есть еще много возможностей протестировать новые релизы видеоигр в течение всего события.

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