- Начало финансирования

На Б51 в Трире в результате аварии с грузовиком, перевозящим автомобили, ущерб, по оценкам властей, составил от 500 000 до 600 000 евро. Грузовик опрокинулся на спуске во время правого поворота, как сообщили местные полицейские в Трире. Все четыре только что погруженных автомобиля на верхней палубе сошли и упали на тротуар, ударившись о барьер моста. Рядом ехавший автомобиль также был поврежден.

Дорога Б51 в направлении Трира была заблокирована на несколько часов. Были установлены объездные пути, сообщают источники. Дорога не откроется до тех пор, пока инженер-строитель не осмотрит мост.

Тяжелая авария с грузовиком, перевозящим автомобили, привела к многочисленным повреждениям. В результате длительного перекрытия дороги были сообщены о последующих авариях на объездной дороге.

Читайте также: