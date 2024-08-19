Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиПрочие

Начало деятельности после летнего перерыва

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Красные розы" и "Буря любви
Красные розы" и "Буря любви

Пылкие Бутоны и Безумный Объятье Любви - Начало деятельности после летнего перерыва

Немецкие мыльные оперы "Красные розы" (с 2006 года) и "Буря любви" (с 2005 года) вернулись, завершив трехмесячный летний перерыв в понедельник днем (19 августа). Они вернулись в своем первоначальном формате, после того как планы на сокращение времени вещания в 2023 году были отменены в середине июля.

Вместо предложенных 25 минут на эпизод зрители по-прежнему получат около 50 минут драмы, что очень радует их преданных поклонников. Возвращение к первоначальной длительности вещания было объявлено директором программы Кристиной Штробл, которая объяснила, что повышение эффективности производства и корректировка бюджета гарантируют будущее обеих мыльных опер до 2027 года.

Поклонники могут также ждать новых главных героинь и романтических пар, а также гостевых звезд, таких как талантливый Брюс Дарнелл (67 лет), который появится в "Отеле Fuerstenhof" ("СдЛ") позже осенью.

Новые эпизоды продолжатся в таком же духе:

Что дальше в "Красных розах"?

Джёрдис Килич (в исполнении Дианы Штайхли, 46 лет) и доктор Клаас Ягер (Sebastian Deyle, 46 лет) наконец-то могут насладиться счастьем после всех приключений.

У Юлиуса Бёттчера (Ян Стапельдт, 41 год) и Моран "Мо" Килич (Юнус Кумартпай, 45 лет) дела обстоят не так хорошо, и они, похоже, движутся к несчастливой развязке: Мо не может подавить свои эмоции, а Юлиус боится совершить ошибку. Но беспокойства Юлиуса на этом не заканчиваются: Лейла Килич (Алинда Ямачи, 21 год) все еще находится в кризисе своей жизни, и дела только ухудшаются. Кроме того, Юлиус и Амели Фейрманн (Лара-Изабелла Реттинк, 38 лет) сталкиваются с угрозой увольнения, что дает им сильную мотивацию работать вместе.

Иоганна Янсен (Бригитта Антониус, 91 год) бойкотирует фуд-трак Карлы Саравакос (Мария Фукс, 49 лет). Дойдет ли их вражда до сердечного разговора?

Что дальше в "Буре любви"?

Эмоциональный, хаотичный любовный треугольник между Ана Alves (Солуной-Дельтой Кокол, 26 лет), доктором Винсентом Риттером (Мартин Вальде, 37 лет) и Филиппом Брандес (Робин Шик, р. 1994) продолжается. Но сможет ли Ана сделать выбор между двумя мужчинами?

Визит Тео Лихта (Лукас Лейбе, р. 1991) отцу открывает старые раны, в то время как Соннбихлеры, Хильдегард (Антье Хagen, 86 лет) и Альфons (Зепп Шauer, 75 лет), видят, как их раны заживают. finally reunited and can renew their wedding vows.

Так романтично, как возобновление брачных клятв, в настоящее время является лишь мечтой для Кристофа Зальфельда (Дитер Бах, 60 лет) и Александры Шварцбах (Даниэла Киефер, 49 лет), так как после аварии он не может вспомнить свою любовь.

"Красные розы" выходят с понедельника по пятницу в 14:10 на ARD, за которыми следует "Буря любви" в 15:10. Обе сериалы также доступны для потоковой передачи в любое время в медиатеке.

Поклонники, которые предпочитают 'другие' немецкие мыльные оперы, могут быть заинтересованы в "Мариенхофе" или "Запретной любви", оба известны своими долгими сюжетными линиями. Однако производство этих 'других' мыльных опер может не быть таким стабильным, как "Красные розы" и "Буря любви", так как они часто сталкиваются с ограничениями бюджета и колебаниями аудитории.

После летнего перерыва 'другие' мыльные оперы могут представить свежие сюжетные повороты, чтобы заинтересовать зрителей и конкурировать с другими сериалами. Однако судьба этих 'других' сериалов зависит от их способности поддерживать интерес зрителей и получать устойчивое финансирование.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.
Культура

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.

Обнаружены новые сведения об известном событии, когда Королева и Дэниел Крейг вместе блистали на Олимпиаде 2012; фильм о Бонде стал вдохновляющей силой.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навстречу 'Among Us', Тео расстроен, так как шок, который он приготовил для Бритты, полностью...
Культура

Сегодня мыльные оперы показывают свои истории.

14:10, Первый канал: Красные розы - Сегодня мыльные оперы показывают свои истории. Карла в унынии после того, как Йоханна жестко раскритиковала ее фуд-трак в публичном пространстве. Но когда Карла узнает причину резкой критики Йоханны, они находят общий язык. Сотрудник отеля подвергается нападению после того, как публично поцеловал своего парня.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

C 26 августа по 23 сентября ножи можно сдам в отделениях полиции в Англии и Уэльсе.
Панорама

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами, в связи с недавними трагическими смертями троих детей. Страна находится в состоянии хаоса, и правительство пересматривает законы о владении ножами и призывает граждан к сотрудничеству. Власти призывают граждан сдать мачете и так

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно