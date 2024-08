Пылкие Бутоны и Безумный Объятье Любви - Начало деятельности после летнего перерыва

Немецкие мыльные оперы "Красные розы" (с 2006 года) и "Буря любви" (с 2005 года) вернулись, завершив трехмесячный летний перерыв в понедельник днем (19 августа). Они вернулись в своем первоначальном формате, после того как планы на сокращение времени вещания в 2023 году были отменены в середине июля.

Вместо предложенных 25 минут на эпизод зрители по-прежнему получат около 50 минут драмы, что очень радует их преданных поклонников. Возвращение к первоначальной длительности вещания было объявлено директором программы Кристиной Штробл, которая объяснила, что повышение эффективности производства и корректировка бюджета гарантируют будущее обеих мыльных опер до 2027 года.

Поклонники могут также ждать новых главных героинь и романтических пар, а также гостевых звезд, таких как талантливый Брюс Дарнелл (67 лет), который появится в "Отеле Fuerstenhof" ("СдЛ") позже осенью.

Новые эпизоды продолжатся в таком же духе:

Что дальше в "Красных розах"?

Джёрдис Килич (в исполнении Дианы Штайхли, 46 лет) и доктор Клаас Ягер (Sebastian Deyle, 46 лет) наконец-то могут насладиться счастьем после всех приключений.

У Юлиуса Бёттчера (Ян Стапельдт, 41 год) и Моран "Мо" Килич (Юнус Кумартпай, 45 лет) дела обстоят не так хорошо, и они, похоже, движутся к несчастливой развязке: Мо не может подавить свои эмоции, а Юлиус боится совершить ошибку. Но беспокойства Юлиуса на этом не заканчиваются: Лейла Килич (Алинда Ямачи, 21 год) все еще находится в кризисе своей жизни, и дела только ухудшаются. Кроме того, Юлиус и Амели Фейрманн (Лара-Изабелла Реттинк, 38 лет) сталкиваются с угрозой увольнения, что дает им сильную мотивацию работать вместе.

Иоганна Янсен (Бригитта Антониус, 91 год) бойкотирует фуд-трак Карлы Саравакос (Мария Фукс, 49 лет). Дойдет ли их вражда до сердечного разговора?

Что дальше в "Буре любви"?

Эмоциональный, хаотичный любовный треугольник между Ана Alves (Солуной-Дельтой Кокол, 26 лет), доктором Винсентом Риттером (Мартин Вальде, 37 лет) и Филиппом Брандес (Робин Шик, р. 1994) продолжается. Но сможет ли Ана сделать выбор между двумя мужчинами?

Визит Тео Лихта (Лукас Лейбе, р. 1991) отцу открывает старые раны, в то время как Соннбихлеры, Хильдегард (Антье Хagen, 86 лет) и Альфons (Зепп Шauer, 75 лет), видят, как их раны заживают. finally reunited and can renew their wedding vows.

Так романтично, как возобновление брачных клятв, в настоящее время является лишь мечтой для Кристофа Зальфельда (Дитер Бах, 60 лет) и Александры Шварцбах (Даниэла Киефер, 49 лет), так как после аварии он не может вспомнить свою любовь.

"Красные розы" выходят с понедельника по пятницу в 14:10 на ARD, за которыми следует "Буря любви" в 15:10. Обе сериалы также доступны для потоковой передачи в любое время в медиатеке.

Поклонники, которые предпочитают 'другие' немецкие мыльные оперы, могут быть заинтересованы в "Мариенхофе" или "Запретной любви", оба известны своими долгими сюжетными линиями. Однако производство этих 'других' мыльных опер может не быть таким стабильным, как "Красные розы" и "Буря любви", так как они часто сталкиваются с ограничениями бюджета и колебаниями аудитории.

После летнего перерыва 'другие' мыльные оперы могут представить свежие сюжетные повороты, чтобы заинтересовать зрителей и конкурировать с другими сериалами. Однако судьба этих 'других' сериалов зависит от их способности поддерживать интерес зрителей и получать устойчивое финансирование.

