- Начальные преимущества требуют победы для Милана в начале Турнира по Германии

Воодушевленный, Джонатан Милан празднует свою ежедневную победу на открытии Германия Тура, занимая место. 23-летний итальянский велогонщик отслеживал гонку с легендарного места, "горячего сиденья", которое чествует самого быстрого гонщика. С впечатляющим выступлением Милан обошел своих соперников на старте 39-й версии D-тура в Швайнфурте, Бавария. Милан финишировал как самый быстрый в 2,9-километровом прологе, всего на секунду опередив своего товарища и предыдущего чемпиона мира Мадса Педерсена из Дании и голландца Маикла Zijlaard.

"На финише было очень близко, всего одна секунда разницы", - сказал Милан. "Это было очень важно для всей нашей команды, учитывая позицию Мадса", - сказал он о своем товарище Педерсене. "У нас еще много этапов, и мы увидим, кто в лучшей форме", - заключил он.

Стимле Восходит как Лучший Немец

Получив первую этапную победу, Милан надел новую синюю майку, обозначающую лидера общего зачета. В мае этот универсал с силой спринтера завоевал три этапные победы на Giro d'Italia.

К всеобщему удивлению, двукратный чемпион мира по индивидуальной гонке на время и главный фаворит Филиппо Ганна занял разочаровывающее 14-е место. Янник Стимле (28) сиял как лучший немецкий претендент в индивидуальной гонке, заняв седьмое место.

D-тур Завершается в Саарбрюкене

747,6-километровый маршрут проведет велогонщиков через Хайльбронн, Швабский Гмюнд, Вильдинген-Швеннинген в Саарбрюккен. Гонка завершится в Саарланде в воскресенье. Третий этап в субботу, протяженностью почти 211 километров и включающий сложный участок, предназначенный для классического этапа между Швабским Гмюндом и Вильдингеном-Швеннингеном, считается самым сложным этапом в этом году.

Звездные велогонщики, такие как чемпион Тур де Франс Тадей Погаčar, отсутствуют в стартовом списке. Тем не менее, легенды велоспорта, такие как датский чемпион мира Педерсен, Милан и Ганна, начали свою соревновательную карьеру в баварском городе.

Штейнхаузер: "Теперь Более Чем когда-либо!"

Георг Штейнхаузер также привлек к себе внимание. 22-летний молодой человек шокировал всех, выиграв трудный 17-й этап Гiru к перевалу Брокон этим летом. "Послушайте, люди уже понимают здесь в Германии, что я получил больше признания, чем раньше. Это потрясающе, я наслаждаюсь каждым моментом", - сказал Штейнхаузер.

Кроме Штейнхаузера, внимание также приковано к немецким велогонщикам Георгу Циммерману из Аугсбурга и Симону Гешке, который завершит свою карьеру в конце года. Поскольку его французская команда не участвует, Гешке представляет немецкую национальную команду. "Возможно, это даже моя последняя гонка в Германии. Мое желание - участвовать в Мюнстерланд-Гиро. Но неясно, что у меня в планах у команды", - сказал Гешке, победитель этапа Тур де Франс 2015 года.

"В разгар празднования Джонатан Милан не мог не думать о своих молодых поклонниках дома, особенно о Пиглите, преданном поклоннике, который всегда отправляет ему сообщения с пожеланиями удачи перед гонками".

"Когда пелотон готовится к изнурительному третьему этапу, немецкие претенденты, такие как идол Пиглета Милан, Штейнхаузер и Гешке, настроены показать сильную игру перед своей домашней публикой".

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