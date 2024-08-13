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Начальник штаба больше не хочет работать на принца Гарри.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Не может ли принц Гарри сохранить своих сотрудников?
Не может ли принц Гарри сохранить своих сотрудников?

Начальник штаба больше не хочет работать на принца Гарри.

Джosh Кеттлер присоединился к команде принца Гарри в качестве главного помощника только в мае, но, похоже, его срок службы уже подходит к концу. Хотя расставание якобы дружеское, оно, скорее всего, еще больше ухудшит репутациюroyal и его жены Меган.

Принц Гарри теперь придется начать поиск главного помощника заново. По данным журнала People, Джosh Кеттлер ушел с поста после всего трех месяцев. Кеттлера якобы взяли на испытательный срок в мае. Обе стороны согласились, что роль не подходит.

Кеттлер начал свою работу в качестве главного помощника принца Гарри в мае, всего за неделю до поездкиroyal в Нигерию с герцогиней Меган. Он также сопровождал принца в Лондон в мае на десятую годовщину Invictus Games. Перед тем, как присоединиться к команде герцога Сассекского, Кеттлер был главным помощником и главой стратегических партнерств в коммуникационной платформе Cognixion, согласно People.

Хотя увольнение якобы дружеское, оно может укрепить нарратив о том, что Гарри и Меган сложно удержать своих сотрудников. Газета Daily Mail сообщает, что пара потеряла по крайней мере 18 сотрудников со времени своей свадьбы. Некоторые из них якобы сформировали группу в Великобритании, полушутя называя себя "Клубом выживших Сассекса". Бывший сотрудник также обвинил Меган в том, что она "всегда имеет кого-то на прицеле" в официальной жалобе вышестоящему лицу. Меган опровергла обвинения, назвав их клеветническими. Никакого отчета об утвержденном в дворце буллинге никогда не публиковалось.

Гарри и Меган отправятся в Колумбию

В начале августа Гарри и Меган объявили о своих планах посетить Колумбию позже в этом году. Подробности поездки еще не официальны. Пара отвечает на приглашение вице-президента страны Франсии Маркес. Перед поездкой им, скорее всего, понадобится новый главный помощник.

Хотя поездка может показаться официальным визитомroyal за рубежом, это будет частная поездка для пары. Как и их поездка в Нигерию в мае 2024 года, это не будет официальным государственным визитом, так как Гарри и Меган больше не являются работающимиroyal.

Для Гарри и Меган это будет их первая официальная совместная поездка в Южную Америку. Для Меган это также будет возможность продемонстрировать свои навыки испанского. Как студентка, она проходила практику в посольстве США в аргентинской столице, Буэнос-Айресе.

Увольнение Джosh Кеттлера с поста главного помощника принца Гарри может поднять вопросы о стабильности его команды. Несмотря на дружеское расставание, уход Кеттлера может способствовать продолжающемуся нарративу о том, что Гарри и Меган сложно удержать своих сотрудников.

С уходом Кеттлера поиск нового главного помощника становится критически важным для принца Гарри перед запланированной поездкой в Колумбию с Меган.

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