- Началась самая масштабная в Европе выставка автокомедов.

Событие Каравана стартует в Дюссельдорфе

Начиная с этой пятницы, Событие Каравана в Дюссельдорфе готово к запуску. Как сообщают организаторы, это крупнейшая глобальная выставка для индустрии каравана. По их словам, вы найдете 778 стендов, представляющих свои товары на 16 indoor-холлах и открытом пространстве. Мероприятие завершится 8 сентября. Кроме караванов и автодомов, посетители также смогут осмотреть аксессуары, аппаратуру, палатки и портативные дома. Различные туристические направления и специализированные кемпинги также представят себя. В 2023 году ярмарку посетило примерно 254 000 человек.

Тренд Каравана: стильно и портативно

Представитель ярмарки прокомментировал: "Покупатели могут ожидать относительно стабильных и даже сниженных цен на новые караваны и автодома". Тренд в караванах движется в сторону более легких и портативных прицепов, что делает их совместимыми с электрическими автомобилями. "Удобство и подключение - это продолжающиеся улучшения в караванах". В автодомах появляется новая категория экономичных базовых автомобилей с продвинутыми системами помощи. "Полный привод также набирает популярность".

Путешествие на автодоме остается любимым занятием немцев. С января по июль было зарегистрировано примерно 52 700 новых автодомов - рост на 9,8% по сравнению с предыдущим годом, согласно Ассоциации индустрии караванов (CIVD). С другой стороны, спрос на новые караваны slightly снизился на 1,1% до около 15 000 новых регистраций. К концу 2023 года на немецких дорогах будет более 838 000 автодомов и 757 000 караванов. CIVD является идеальным спонсором этого события.

Посетители События Каравана обнаружат широкий спектр продуктов помимо караванов и автодомов, таких как аксессуары, аппаратура, палатки и портативные дома. Также будут представлены другие туристические услуги, такие как специализированные кемпинги и различные туристические направления.

Учитывая другие предложения на мероприятии, туристы смогут более тщательно спланировать свои будущие походы, что поможет им создать идеальное путешествие.

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