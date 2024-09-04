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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкий союз охраны природы

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
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- Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

Объединение по охране природы и биоразнообразия (NABU) выражает обеспокоенность медленным прогрессом в сохранении различных видов в Нижней Саксонии. Хотя за четыре года после создания "Нижнесаксонского пути" были достигнуты некоторые положительные результаты, такие как создание большего числа экологических станций и внедрение полос вдоль рек, свободных от удобрений и пестицидов, цели не выполняются в некоторых областях, в частности, в отношении защиты птиц и насекомых, обитающих на лугах, по словам председателя NABU в земле Хольгера Бушманна. В целом, NABU остается недовольным темпом реализации.

"Нижнесаксонский путь" - это соглашение, заключенное правительством земли, ассоциациями сельхозпроизводителей и экологическими организациями, направленное на улучшение защиты природы, видов и вод. К подписантам относятся правительство земли, Landvolk, Палата сельского хозяйства, NABU и BUND. Четвертый ежегодный отчет был недавно рассмотрен в Гёрдене недалеко от Ганновера.

Председатель BUND в земле Сюзанна Герстнер заявила: "Мы движемся в правильном направлении, но еще предстоит проделать долгий путь". Представители сельского хозяйства признали, что цели становятся все более реалистичными. "Однако для достижения успехов в сохранении видов по всей земле нам срочно нужны более гибкие варианты финансирования", - сказал президент Landvolk Хольгер Хенниес.

Министр окружающей среды Кристиан Меер (Зеленые) объявил, что теперь доступны дополнительные средства для защиты насекомых, "наступления в области сохранения видов" и программы защиты птиц на лугах, "чтобы сотрудничать с сельскохозяйственными операциями для достижения большей защиты природы и видов в Нижней Саксонии".

Министр сельского хозяйства Мириам Штайдте добавила, что фермеры вносят свой вклад в большую защиту видов, природы и вод на своих землях - "это выгодно для всех", - сказала политик-эколог.

Объединение по охране природы Германии (NABU) также подписало "Нижнесаксонский путь", присоединившись к правительству земли, ассоциациям сельхозпроизводителей и другим экологическим организациям. Несмотря на дополнительное финансирование, объявленное министром окружающей среды Кристианом Меером для защиты насекомых и сохранения птиц на лугах, организации, такие как NABU, все еще обеспокоены выполнением целей по защите птиц и насекомых, обитающих на лугах.

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